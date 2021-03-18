Шукали вибухівку в будівлі харківських ОДА та облради

Джерело:Поліція Харківщини
До поліції Харкова 18 березня. дня прийшло повідомлення про замінування будівлі обласних державної адміністрації та ради. На місці працювали правоохоронці та вибухотехніки. Також неподалік стояло авто рятувальників.
Повідомлення про замінування прийшло о 12 годині дня. Замінована будівля розташована за адресою Сумська, 64.
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Поліція та МНС приїхали на "замінування" ХОДА / Фото "ТРУХА ХАРЬКОВ"
Відповідно до інформації з відкритих джерел, Харківська державна обласна адміністрація та Харківська обласна рада розміщені за однією адресою. Поліція повідомила про мінування ХОДА, однак у багатьох місцевих ЗМІ написали про замінування облради. Через це інформація на різних ресурсах може не збігатись.Зверніть увагу! Верховна Рада 2 березня проголосувала за посилення відповідальності за фейкові мінування. Покарання для любителів "жартів про мінування" стане більшим – від 4 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Закон прийняли через збільшення кількості фейкових "замінувань" в Україні. Зараз ці повідомлення набули загрозливого масштабу.