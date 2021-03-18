Шукали вибухівку в будівлі харківських ОДА та облради
До поліції Харкова 18 березня. дня прийшло повідомлення про замінування будівлі обласних державної адміністрації та ради. На місці працювали правоохоронці та вибухотехніки. Також неподалік стояло авто рятувальників.
Джерело:Поліція Харківщини
Повідомлення про замінування прийшло о 12 годині дня. Замінована будівля розташована за адресою Сумська, 64.
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Детальніше про роботу поліції
- Поки тривали пошуки, людей із будівлі не виводили.
- Фахівцям довелося обстежити майже 2 тисячі квадратних метрів території.
- Вибухівку чи небезпечні речовини там не виявили.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці". Вона передбачає від 2 до 6 років ув'язнення.
Поліція та МНС приїхали на "замінування" ХОДА / Фото "ТРУХА ХАРЬКОВ"
Чому ОДА та облрада
Відповідно до інформації з відкритих джерел, Харківська державна обласна адміністрація та Харківська обласна рада розміщені за однією адресою. Поліція повідомила про мінування ХОДА, однак у багатьох місцевих ЗМІ написали про замінування облради. Через це інформація на різних ресурсах може не збігатись.
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