До поліції Харкова 18 березня. дня прийшло повідомлення про замінування будівлі обласних державної адміністрації та ради. На місці працювали правоохоронці та вибухотехніки. Також неподалік стояло авто рятувальників.

Повідомлення про замінування прийшло о 12 годині дня. Замінована будівля розташована за адресою Сумська, 64.

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Детальніше про роботу поліції

Поки тривали пошуки, людей із будівлі не виводили.

Фахівцям довелося обстежити майже 2 тисячі квадратних метрів території.

Вибухівку чи небезпечні речовини там не виявили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці". Вона передбачає від 2 до 6 років ув'язнення.



Поліція та МНС приїхали на "замінування" ХОДА / Фото "ТРУХА ХАРЬКОВ"

Чому ОДА та облрада

Відповідно до інформації з відкритих джерел, Харківська державна обласна адміністрація та Харківська обласна рада розміщені за однією адресою. Поліція повідомила про мінування ХОДА, однак у багатьох місцевих ЗМІ написали про замінування облради. Через це інформація на різних ресурсах може не збігатись.