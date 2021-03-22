У Полтавські ОДА шукали вибухівку: мінування виявилось фейковим

Про мінування будівлі Полтавської ОДА 22 березня повідомили електронним листом. Після ретельної перевірки, правоохоронці не знайшли жодного вибухового пристрою.

На місце події прибули команди правоохоронців, вибухотехніків та медиків. Про це повідомив речник поліції області Юрій Сулаєв.

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Що відомо про "мінування"

На електронну пошту Полтавської поліції об 11 ранку 22 березня надійшов лист. У ньому мовилося, що у будівлю Полтавській обладміністрації заміновано.

На локацію прибули правоохоронці. Вони тимчасово заборонили прохід на площі поблизу Полтавської ОДА та евакуювали працівників з будівлі.



З будівлі Полтавської ОДА евакуювали людей / Фото "Суспільне"

Правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки перевіряли будівлю обласної адміністрації та прилеглі території.

На місце "мінування" також прибула команда медиків.

Через 2 години речник обласної поліції Сулаєв повідомив, що жодних вибухових пристроїв не знайшли.

"Фейковим мінерам" загрожуватиме кримінальна відповідальність – їх можуть ув'язнити на строк від 2 до 6 років.

Випадки "фейкового замінування" у березні 2021 року:

18 березня аналогічно "мінували" приміщення Полтавської ОДА та СБУ. Про вибухівку теж сповіщали електронкою.