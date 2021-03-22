У Полтавські ОДА шукали вибухівку: мінування виявилось фейковим
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Про мінування будівлі Полтавської ОДА 22 березня повідомили електронним листом. Після ретельної перевірки, правоохоронці не знайшли жодного вибухового пристрою.
Джерело:"Суспільне"
На місце події прибули команди правоохоронців, вибухотехніків та медиків. Про це повідомив речник поліції області Юрій Сулаєв.
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Що відомо про "мінування"
- На електронну пошту Полтавської поліції об 11 ранку 22 березня надійшов лист. У ньому мовилося, що у будівлю Полтавській обладміністрації заміновано.
- На локацію прибули правоохоронці. Вони тимчасово заборонили прохід на площі поблизу Полтавської ОДА та евакуювали працівників з будівлі.
З будівлі Полтавської ОДА евакуювали людей / Фото "Суспільне"
- Правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки перевіряли будівлю обласної адміністрації та прилеглі території.
- На місце "мінування" також прибула команда медиків.
- Через 2 години речник обласної поліції Сулаєв повідомив, що жодних вибухових пристроїв не знайшли.
- "Фейковим мінерам" загрожуватиме кримінальна відповідальність – їх можуть ув'язнити на строк від 2 до 6 років.
Випадки "фейкового замінування" у березні 2021 року:
- 18 березня у Києві "мінували" 7 станцій метро. Після ретельної перевірки правоохоронцями, стало зрозуміло, що це було масштабне "фейкове замінування".
- Того ж дня повідомляли про вибухівку у Харківській ОДА.
- На кілька днів раніше вибухонебезпечні предмети шукали в київському цирку та в будівлі Міністерства культури.
- В Одеській області підлітки розважались псевдомінуванням школи.
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