Прокремлівська партія "Справедливая Россия" заявила про намір відкрити філіал в окупованому Донецьку й Луганську. Насамперед це пов'язано з майбутніми виборами до Держдуми в Росії, які відбудуться у вересні.

Адже з появою офісів партій на окупованому Донбасі відкриватимуть і виборчі дільниці для всіх мешканців. Про це розповів російський адвокат Марк Фейгін.

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Вони збираються працювати з мешканцями Донбасу тоді ж у вересні, коли в Росії відбудуться так звані вибори у Держдуму,

– підкреслив він.

За його словами, на окупованих територіях після того, як запрацюють російські партії, почнуть відкривати виборчі дільниці. Відтак люди будуть фактично голосувати на території іншої країни.

Правозахисник відзначив, що на Донбасі вже представники Кремля роздали тисячі російських паспортів. Відтак влада розраховує, що ці люди будуть голосувати.

Довідка. 17 червня 2020 року набув чинності закон, який спростив отримання громадянства для українців і білорусів. Раніше Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму та Донбасу.

Не думаю, що всі партії будуть відкривати там філіали, – Фейгін

На думку Марка Фейгіна, не всі російські партії відкриватимуть офіси в ОРДЛО. Наприклад, провладна "Єдина Росія" не стане цього робити через ризик санкцій.

Адже Росія визнала російським Крим, але не Донбас. Згідно з мінськими угодами, там діють українські закони. І на якій підставі тоді вони відкривають філіали іноземних партій на території, яку Москва формально визнає українською,

– зауважив адвокат.

Марк Фейгін назвав загрози відкриття офісів російських партій в ОРДЛО:

Відкриття офісів російської партії в ОРДЛО: що відомо