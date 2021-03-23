Збираються працювати з мешканцями Донбасу, – Фейгін про офіси російської партії в ОРДЛО
Прокремлівська партія "Справедливая Россия" заявила про намір відкрити філіал в окупованому Донецьку й Луганську. Насамперед це пов'язано з майбутніми виборами до Держдуми в Росії, які відбудуться у вересні.
Джерело:24 канал
Адже з появою офісів партій на окупованому Донбасі відкриватимуть і виборчі дільниці для всіх мешканців. Про це розповів російський адвокат Марк Фейгін.
До теми Вперше за час окупації російська партія відкриває офіс у Донецьку
Вони збираються працювати з мешканцями Донбасу тоді ж у вересні, коли в Росії відбудуться так звані вибори у Держдуму,
– підкреслив він.
За його словами, на окупованих територіях після того, як запрацюють російські партії, почнуть відкривати виборчі дільниці. Відтак люди будуть фактично голосувати на території іншої країни.
Правозахисник відзначив, що на Донбасі вже представники Кремля роздали тисячі російських паспортів. Відтак влада розраховує, що ці люди будуть голосувати.
Не думаю, що всі партії будуть відкривати там філіали, – Фейгін
На думку Марка Фейгіна, не всі російські партії відкриватимуть офіси в ОРДЛО. Наприклад, провладна "Єдина Росія" не стане цього робити через ризик санкцій.
Адже Росія визнала російським Крим, але не Донбас. Згідно з мінськими угодами, там діють українські закони. І на якій підставі тоді вони відкривають філіали іноземних партій на території, яку Москва формально визнає українською,
– зауважив адвокат.
Марк Фейгін назвав загрози відкриття офісів російських партій в ОРДЛО:
Відкриття офісів російської партії в ОРДЛО: що відомо
- 22 березня 2021 року на сайті партії "Справедлива Росія" з'явилося повідомлення про намір відкрити офіс в окупованому Донецьку і Луганську.
- Голова фракції у Державній думі Сергій Миронов навіть призначив представника партії на окупованій території Донбасу.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали це спробою ескалації конфлікту. У відомстві переконані, що після незаконної роздачі паспортів на Донбасі, партії окупантів побачили там можливість отримати політичні дивіденди.
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