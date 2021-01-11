Під час зимових свят українці особливо полюбляють запускати феєрверки. Втім, якщо для декого це весело та по-святковому, для інших гуркіт феєрверків перетворюється на справжній нічний кошмар. Адже через феєрверки губляться сотні собак, які бояться гучних пострілів, страждають люди з ПТСР та ті, хто має хворе серце.

Сайт 24 каналу розповідає, як продаж та запуск різних піротехнічних засобів регулюється в Україні та чи можна притягнути до відповідальності тих, хто полюбляє запускати феєрверки.

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Чи законний продаж феєрверків

Так, взагалі, продаж та використання піротехніки (феєрверків, петард тощо) регулюється Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", а також постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів".

Анастасія Гурська, адвокат, керуючий Адвокатським бюро "Анастасії Гурської" пояснює, що продаж феєрверків та іншої піротехніки законний, якщо:

виробник визначив клас піротехнічного виробу та забезпечив його виготовлення так, щоб уламки матеріалів не загрожували життю та здоров’ю людини, навколишньому середовищу, забезпечив захист піротехнічного виробу від випадкового запуску чи запалення, а максимальний рівень шуму не перевищував 120 ДБ поза небезпечною зоною дії піротехнічного виробу;

наявне маркування на піротехнічному засобі та національний знак відповідності;

піротехніка реалізується у спеціалізованих торгових місцях, де наявний відповідний сертифікат якості.

Валентина Терехова, директор юридичної компанії OMI LAW GROUP, пояснює, що загалом продавати піротехніку повинні у спеціалізованих магазинах з усією документацією. А от піротехніку у підземках, на стихійних ринках чи у супермаркетах купувати не варто, адже вона потрапила туди незаконно.

Якщо зафіксовано незаконне виробництво, розповсюдження, продаж засобів піротехніки Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено штраф у розмірі 595 – 1020 гривень. Піротехнічний товар вилучається відповідними службами. У випадку, якщо це не перше правопорушення у власника засобів і протягом року він вже мав адміністративну догану за аналогічне порушення, то штраф для такої людини коливається від 1200 до 1700 гривень, – каже Терехова.

Чи законне використання феєрверків

Анастасія Гурська зазначила, що загалом по Україні забороняється з 22 години до 8 ранку проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів в жилих будинках і прибудинкових територіях; лікувальних, санаторно-курортних закладах, закладах освіти, культури; готелях і гуртожитках; розташованих у межах населених пунктах ресторанах, кафе, закладів торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу; парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

Також є вікові обмеження у використанні піротехнічних засобів в залежності від їх виду та класу небезпечності. Деяку піротехніку дозволено продавати лише особам після 18 років і за наявності спеціальної підготовки з метою забезпечення безпеки, – додає Гурська.

Запускати феєрверки з 22 годин ночі до 8 години ранку в Україні заборонено / Фото Pixabay

Піротехнічні засоби поділяються на чотири класи:

Клас 1 – мають невисокий рівень шуму та можуть використовуватися у приміщеннях (бенгальські вогні, хлопавки і т.д.), продаються з 12 років.

Клас 2 – мають низький рівень небезпеки та шуму і не призначені для використання у житлових будівлях (петарди), продаються з 16 років.

Клас 3 – мають середній рівень небезпеки, їх не можна використання поблизу житлових приміщень, складів і т.д. Продаються з 18 років.

Клас 4 – піротехніка для професійного використання, має високий рівень небезпеки.

Валентина Терехова каже, що органи місцевого самоврядування також мають право заборонити або встановити обмеження на своїй території.

Наприклад, Київська міська адміністрація ще у 2019 році заборонила на території столиці запускати салюти та феєрверки, поки на сході України діє режим збройної агресії. У Полтаві заборона на використання феєрверків діє з 2017 року. У Львові ще раніше – з 2015 року, – наводить приклади Терехова.

Якщо ви бачите, що порушують правила запуску феєрверків, то можете викликати поліцію / Фото Pixabay

Чи можна притягнути до відповідальності тих, хто запускає феєрверки

Передбачено адміністративну відповідальність за порушення правил дотримання шуму у вигляді штрафу на громадян – від 85 до 255 гривень, на посадових осіб та громадян – суб’єктів господарської діяльності – від 255 до 510 гривень, – зазначила Гурська.

Вона додає, що в тому випадку, якщо феєрверки використовуються у заборонений час (з 22 години по 8 ранку) або всупереч рішенню органу місцевого самоврядування або небезпечним шляхом можна викликати поліцію для фіксування такого порушення та складання протоколу.

Якщо ви бачите, що сусіди або жителі прилеглих будинків запускають салюти зі своїх балконів або покрівель, чим можуть спричинити шкоду собі чи людям поряд, або вам, чи вашому майну, то слід дзвонити у поліцію та повідомляти, що піротехнічні засоби не призначені для використання у приміщеннях або на відстані більше 100 метрів від житлових приміщень - використовуються не за інструкцією та загрожують безпеці людей. Це стосується і запуску салютів поряд з парковками, – додала Терехова.