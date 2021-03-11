Аналітики стверджують, що ефективнішим інструментом щодо низки питань були б не санкції Ради нацбезпеки і оборони України, а рішення судів у цих питаннях. Але політолог Володимир Фесенко вважає, що президент спеціально обрав такий метод.

За минулі 1,5 місяці роль РНБО суттєва зросла. Останні місяці вона нічим не відзначалася, тому про неї забули. Таку думку в ефірі висловив Фесенко.

Читайте також РНБО розгляне санкції проти режиму Лукашенка

Використати санкції – у стилі Зеленського

За його словами, Президент України Володимир Зеленський вирішив використовувати не сам РНБО, а інструмент санкцій через РНБО. Цьому є просте пояснення – санкції можна застосувати швидко і достатньо ефективно.

Замість того, щоб розв'язувати всі ці складні Гордієві вузли, легше рубанути один раз. Це в стилі президента: не шукати довгих, складних рішень,

– зазначив Фесенко.

Діяти за правовими процедурами – дуже довго

Експерт зауважив, що діяти за правовими процедурами – це довготривалий процес без гарантованого результату. "На жаль, наша правоохоронна, тим паче судова, система, працює дуже повільно", – також сказав Фесенко.

Зазначимо! Ексзаступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що Ексзаступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що проти кожного з українських олігархів можна ввести санкції.

Він додав, що Олексій Данілов має певний вплив. Йому досить вигідно посилювати роль Ради нацбезпеки і оборони України.

Чому Зеленський використовує санкції як політичний інструмент: відео

Останні найгучніші санкції РНБО