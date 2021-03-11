Легше "рубанути" один раз, – Фесенко пояснив, чому Зеленський активно використовує санкції
Аналітики стверджують, що ефективнішим інструментом щодо низки питань були б не санкції Ради нацбезпеки і оборони України, а рішення судів у цих питаннях. Але політолог Володимир Фесенко вважає, що президент спеціально обрав такий метод.
Джерело:24 канал
За минулі 1,5 місяці роль РНБО суттєва зросла. Останні місяці вона нічим не відзначалася, тому про неї забули. Таку думку в ефірі висловив Фесенко.
Читайте також РНБО розгляне санкції проти режиму Лукашенка
Використати санкції – у стилі Зеленського
За його словами, Президент України Володимир Зеленський вирішив використовувати не сам РНБО, а інструмент санкцій через РНБО. Цьому є просте пояснення – санкції можна застосувати швидко і достатньо ефективно.
Замість того, щоб розв'язувати всі ці складні Гордієві вузли, легше рубанути один раз. Це в стилі президента: не шукати довгих, складних рішень,
– зазначив Фесенко.
Діяти за правовими процедурами – дуже довго
Експерт зауважив, що діяти за правовими процедурами – це довготривалий процес без гарантованого результату. "На жаль, наша правоохоронна, тим паче судова, система, працює дуже повільно", – також сказав Фесенко.
Він додав, що Олексій Данілов має певний вплив. Йому досить вигідно посилювати роль Ради нацбезпеки і оборони України.
Чому Зеленський використовує санкції як політичний інструмент: відео
Останні найгучніші санкції РНБО
- На початку лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака. Він володів проросійськими каналами NewsOne, ZIK і "112 Україна".
- Через декілька тижнів під санкції потрапив Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
- Також у ЗМІ з'явилась інформація, що санкції можуть ввести проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.
Поділитися новиною