Федералізація та знищення України, – Резніков про плани Росії
Олексій Резніков пояснив, чому ситуація на Донбасі з початку 2021 року значно загострилася. За його словами, Росія підіймає ставки.
Джерело:"Обозреватель"
Чого хоче Росія
Москва хоче розповісти світу, що вона так званий посередник, а не сторона міжнародного збройного конфлікту. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявив у інтерв'ю.
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Через це Україна, мовляв, повинна вести прямий діалог з бойовиками.
"Крім того, вони підіймають ставки, розуміючи, що для нас важливе життя кожної людини, щоб ми злякалися і пішли їм на поступки", – пояснив міністр.
Їх мета – зробити крок до знищення України як держави. Вони хочуть панувати в межах колишньої Російської імперії,
– заявив Резніков.
Він додав, що проміжний варіант Москви – це федералізація України: "Далі розкол і поглинання країни, як це було трохи більше ніж сто років тому – у 1918 році".
Ситуація на Донбасі у 2021 році
- З 1 січня бойовики на Донбасі щодня порушують режим тиші та прицільно обстрілюють позиції українських військових.
- За трохи більше ніж 2 місяці загинуло щонайменше 17 наших захисників.
- Крім того, окупанти стріляють у мирне населення. Офіс генпрокурора вже підготував звернення у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
- Наразі Тристороння контактна група працює над планом мирного вирішення війни на Донбасі.
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