Олексій Резніков пояснив, чому ситуація на Донбасі з початку 2021 року значно загострилася. За його словами, Росія підіймає ставки.

Чого хоче Росія

Москва хоче розповісти світу, що вона так званий посередник, а не сторона міжнародного збройного конфлікту. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявив у інтерв'ю.

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Через це Україна, мовляв, повинна вести прямий діалог з бойовиками.

"Крім того, вони підіймають ставки, розуміючи, що для нас важливе життя кожної людини, щоб ми злякалися і пішли їм на поступки", – пояснив міністр.

Їх мета – зробити крок до знищення України як держави. Вони хочуть панувати в межах колишньої Російської імперії,

– заявив Резніков.

Він додав, що проміжний варіант Москви – це федералізація України: "Далі розкол і поглинання країни, як це було трохи більше ніж сто років тому – у 1918 році".

Ситуація на Донбасі у 2021 році