Співробітники ФБР заарештували чоловіка, що публікував повідомлення з погрозами вбивством членам Конгресу США. За звинуваченнями йому загрожує 10 років тюремного терміну.

Брендан Хант був заарештований в Нью-Йорку, обвинуваченого наказали затримати до суду. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США.

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У пресслужбі зазначили, що до нападу на будівлю Капітолію і знову після цього, онлайн-коментар Ханта прямо закликав до вбивства членів Конгресу.

Для інших, хто вирішить аналогічним способом взятися за зброю, варто пам'ятати, що це нікуди не приведе, крім взяття під варту ,

– додали у повідомленні.

Що саме публікував Хант

У пресслужбі Мін'юсту зазначили, що 8 січня 2021 року, через 2 дні після заворушень в Капітолії у Вашингтоні – Хант опублікував відео на сайті для обміну, в якому закликав своїх глядачів до насильства.

"Нам потрібно повернутися до Капітолію США, коли всі сенатори та багато представників повернуться туди, і цього разу нам доведеться з'явитись зі зброєю. І нам потрібно вбити їх", – зазначав Хант.

Відео було одним із серії заяв Ханта, розміщених у соціальних мережах щонайменше з 6 грудня 2020 року, в яких він закликав до насильства та "публічної страти" членів Конгресу.

Штурм Капітолія у Вашингтоні: коротко

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій у Вашингтоні. Внаслідок трагічних подій загинуло 5 людей.

Палата Представників проголосувала за імпічмент Трампа, його підозрюють у підбурюванні до заколоту. Для остаточного усунення президента також потрібно рішення Сенату.

За інформацією спецслужб США, у день інавгурації Джо Байдена в країні готують збройні протести. Тому 20 січня Вашингтон охоронятимуть 25 тисяч нацгвардійців.



Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу