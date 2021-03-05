Сполучені Штати запровадили санкції проти Ігоря Коломойського, а також його дружини, дочки й сина. Однак Федеральне бюро розслідувань не буде просити Україну про екстрадицію олігарха, адже це не дозволено українським законом.

Українська Конституція прямо забороняє видавати своїх громадян. Відтак ФБР не будуть просити те, що Україна не може виконати. Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"ФБР не може зараз просити , адже у відомстві знають всі закони", – підкреслив він.

За його словами, Америка точно буде натякати на такий крок. Зокрема, він пригадав, що Володимир Зеленський запросив Джо Байдена до України на День незалежності.

Думаю, вони можуть сказати: "Добре, ми приїдемо. Але назад літак Байдена має взяти з собою ще й Коломойського, аби вивезти його в США",

– відзначив Сергій Фурса.

І додав, що Федеральне бюро розслідувань не будуть просити про екстрадицію, але натякатимуть, щоб українська влада щось вчинила. Наприклад, позбавила Коломойського громадянства.

Коломойський точно втратив все, що є в США, – Фурса

Інвестиційний банкір зауважив, активи Коломойського точно будуть конфісковані. Відтак олігарх стовідсотково втратив все, що є в Сполучених Штатах.

Однак він сумнівається, що Україна отримає всі ці гроші.

Ми можемо зараз згадати неповороткість Офісу генпрокурора, українських силових органів у справі "Приватбанку",

– зазначив він.

І пригадав, що гроші Павла Лазаренка (експрем'єр-міністр України – 24 канал) так і залишилися у США, їх не повернули в Україну.

Довідка. США відкрило кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. Його звинувачують у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом і переведених на закордонні рахунки в 1994 – 1999 роках.

Сергій Фурса прокоментував введення санкції проти Коломойського: відео

США ввели санкції проти Коломойського: що відомо

5 березня Державний департамент США повідомив про введення санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

Також обмеження застували проти його дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Цві. Відтепер їм не можна в'їжджати до Сполучених Штатів.

У Держдепі зазначили, що підставою для санкцій стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області в 2014 – 2015 роках. Мовиться про причетність олігарха до значної корупції.



Санкції проти Коломойського: головне / Інфографіка 24 каналу