Фасад Офісу Президента почали очищати після протесту через Стерненка: фото, відео

У Києві клінінгова компанія відмиває фасад Офісу Президента після суботніх протестів. З'ясувалося, що очистити стіни від написів зовсім не просто.

ОП відчищають від написів

Роботи з відновлення фасаду будівлі тривають із неділі, 21 березня. Станом на 22 березня розпочали відмивання стін.

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Роботи відновлювальні вже розпочалися, ще вчора. Були демонтовані двері центрального під'їзду з розбитим склом. Сьогодні відбувається робота з відмивання фасаду,

– розповіли в ОП.

У відомстві також додали, що зараз визначаються технологія та обсяг необхідних робіт.

Як тривають роботи

За даними телеграм-каналу PavlovskyNews, очищення фасаду може тривати не один день. Прибиральники зіткнулися зі складнощами під час відмивання фарби.

Працівники вже підвищили температуру і тиск води, але за кілька хвилин вдалося відмити маленьку частину однієї літери.

На інші кілька літер нанесли хімічний розчин та заклеїли клейонкою. Наразі прибиральники чекають на ефект.



Клінінгова компанія намагається відмити Офіс Президента



На роботи може піти не один день

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