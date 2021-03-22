Фарба змиється, ганьба влади – ніколи, – Стерненко написав новий лист із СІЗО

Сергій Стерненко, який наразі перебуває за ґратами, написав новий лист із СІЗО. У ньому активіст прокоментував акцію своїх прихильників під Офісом Президента у Києві.

Також у листі Стерненко подякував усім небайдужим, які влаштували акцію під ОП у день народження активіста. Він зауважив, що це – "найкрутіший подарунок".

Важливо Готуймося, – прихильники Стерненка анонсували нову акцію під Офісом Президента

Що написав Стерненко

Активіст зазначив, що 20 березня був "одночасно і найгірший, і найкращий день народження у житті". Він написав, що попри перебування у в'язниці, у нього була "найбільша в країні вечірка та найкрутіший подарунок – ваша небайдужість". Він додав, що пишається тими, хто прийшов на акцію протесту та назвав їх "найкращими громадянами". І додав, що "перемога невідворотна".

Також активіст відреагував на протести на Банковій, під час яких обмалювали стіни будівлі Офісу Президента. На його думку, звинувачувати варто не мітингарів, а людей, котрі своїми несправедливими вчинками спонукали вийти мітингарів на протест. Зокрема, він традиційно називає прізвища Венедіктової, Татарова, Портнова та Авакова.

Закликаю Зеленського негайно розпочати діалог, вилізти з теплої ванни та діяти як гарант конституційних прав та свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, якщо він і далі протистоятиме народові, то тоді дійсно від президента буде толку не більше, ніж від його таблички,

– звернувся Стерненко.

Наостанок активіст написав: "Фарба змиється, ганьба влади – ніколи. Гранітні стіни можна відновити, але чи відновлять в Україні справедливість?".

Протести на підтримку Сергія Стерненка: головне

20 березня на Банковій відбувся протест на підтримку активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники облили фарбою та закидали файєрами будівлю Офісу Президента.

На думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли "спровокувати дике насильство" або агресію від поліції.

На протестах під Офісом Президента силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення.

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.

У "Слузі народу" висловили обурення діями прихильників активіста та ініціювали проведення позачергового засідання, в якому мають взяти участь силовики.



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