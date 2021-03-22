Фарба змиється, ганьба влади – ніколи, – Стерненко написав новий лист із СІЗО

Джерело:телеграм-канал STERNENKO
Сергій Стерненко, який наразі перебуває за ґратами, написав новий лист із СІЗО. У ньому активіст прокоментував акцію своїх прихильників під Офісом Президента у Києві.
Також у листі Стерненко подякував усім небайдужим, які влаштували акцію під ОП у день народження активіста. Він зауважив, що це – "найкрутіший подарунок".
Важливо Готуймося, – прихильники Стерненка анонсували нову акцію під Офісом Президента
Активіст зазначив, що 20 березня був "одночасно і найгірший, і найкращий день народження у житті". Він написав, що попри перебування у в'язниці, у нього була "найбільша в країні вечірка та найкрутіший подарунок – ваша небайдужість". Він додав, що пишається тими, хто прийшов на акцію протесту та назвав їх "найкращими громадянами". І додав, що "перемога невідворотна".
Також активіст відреагував на протести на Банковій, під час яких обмалювали стіни будівлі Офісу Президента. На його думку, звинувачувати варто не мітингарів, а людей, котрі своїми несправедливими вчинками спонукали вийти мітингарів на протест. Зокрема, він традиційно називає прізвища Венедіктової, Татарова, Портнова та Авакова.
Закликаю Зеленського негайно розпочати діалог, вилізти з теплої ванни та діяти як гарант конституційних прав та свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, якщо він і далі протистоятиме народові, то тоді дійсно від президента буде толку не більше, ніж від його таблички,
– звернувся Стерненко.
Наостанок активіст написав: "Фарба змиється, ганьба влади – ніколи. Гранітні стіни можна відновити, але чи відновлять в Україні справедливість?".