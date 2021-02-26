Фантастична пропаганда, – у МЗС відреагували на заяви Росії про Крим

У Росії заявили, що тимчасово окупований Крим ніколи не повернеться до складу України. У МЗС назвали таке висловлювання "фантастичною пропагандою".

Таку заяву зробив віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, інформують російські ЗМІ.

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"Залишається неприйнятним тон щодо російського Криму, який пролунав у виступах українських колег. Але це вже, по всій видимості, данина традиції. Потрібен час, щоб вони зрозуміли, що Крим ніколи не повернеться в Україну і завжди буде частиною Росії", – заявив Толстой.

Реакція МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко іронічно відреагував на такі наративи політика.

У романах Льва Толстого була правда, а у заявах його нащадка – виключно фантастична пропаганда,

– сказав спікер МЗС.