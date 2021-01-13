Компанія Facebook у грудні 2020 року видалила десятки профілів, які пов'язані з партією "Європейська солідарність". Серед видалених акаунтів є й ті, які мають спільне з громадською організацією "Справа громад" та "Антикорупційний блокпост".

► Причина видалення

Як стало відомо, основною причиною для видалення є "скоординована неавтентична поведінка". Про це компанія повідомила 12 січня.

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Компанія пояснила, що фейкові власники профілів маніпулювали публічними дебатами задля стратегічної мети. Саме фальшиві акаунти були основними в такій операції.

► Як маніпулювали

Люди з фейкових акаунтів модерували сторінки та писали в групах, названих за містами в Україні. У такий спосіб хотіли уникнути контролю компанії.

Вони також поширювали контент з офіційних сторінок політичних партій і політиків, ставили лайки і коментували під текстами інших людей, щоб показати їх більш популярними, ніж вони є,

– написали на сайті компанії.

► Про кого писали з фейкових акаунтів

Схвальні коментарі були про:

"Європейську солідарність" та її кандидатів;

громадську організацію "Справа громад";

5 президента України Петра Порошенка.

Також зафіксували значну частину критики президента Володимира Зеленського з фейкових акаунтів.

Додамо, що у "Європейській солідарності" та "справі громад" ще не прокоментували звинувачення Facebook.