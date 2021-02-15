Facebook назавжди видалив акаунт Трампа – Голос Америки

Колишнього президента США Дональда Трампа позбавили можливості поширювати інформацію у Twitter, Facebook, а також Snap. Це сталося після того, як на тлі заворушень у Вашингтоні він знову наполягав на своїй перемозі на виборах.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Крім цього, компанія Twitter заявила, що закрила принаймні 3 дописи Трампа з огляду на "небувалу і тривалу насильницьку ситуацію у Вашингтоні". Його сторінку закрили також і в Instagram.

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Результати місії МВФ в Україні

Місія МВФ завершила роботу в Україні без оголошення прогресу щодо наступного траншу програми stand-by. Цього разу, основним каменем спотикання в переговорах з місією стало питання ціни на газ, вважає американський економіст Андерс Аслунд.

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