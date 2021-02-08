Еволюція Зеленського

Історія з санкціями проти Тараса Козака і медведчуківських телеканалів насправді має більш широке політичне значення, ніж тільки боротьба з Медведчуком, ОПЗЖ і російським впливом в Україні. Далі читайте російською.

Перевоплощение Зеленского

Во-первых, она показывает эволюцию Владимира Зеленского на посту президента. Как в свое время Леонид Кучма в первые годы своего президентства, Зеленский все больше становится державником и действует в соответствие с национальными (государственными) интересами. Это объективная логика эволюции действий государственного руководителя. Он должен укреплять и защищать свое государство.

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В этом и его личный политический интерес, и интерес государства, которое он возглавляет. Иначе возникнет диссонанс между президентом и обществом (государством), как это случилось с Януковичем.

Во-вторых, как оказалось, нестандартные решительные действия, выходящие за рамки классической, обычной украинской политики, могут быть очень эффективны. На самом деле это очень хороший опыт и потенциальный стимул для президента Зеленского. Он выиграл президентские выборы как антисистемный кандидат. Но затем стал постепенно превращаться в типичного, стандартного, "системного" президента, и стал при этом терять свою популярность и свое влияние. На прошлой неделе мы увидели действие "антисистемного" президента. И это работает, и очень сильно.

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Так может и дальше стоит работать в логике "антисистемного" президента? Тарифная проблема, тупик с мирными переговорами по Минским соглашениям, и многое другое, требуют таких же нестандартных и решительных действий, которые могут быть поддержаны значительной частью общества. Естественно, не стоит мельтешить (все хорошо в меру), не стоит начинать политические войны на всех фронтах (это чревато поражением), но шаг за шагом, действие за действием в стиле и логике сильного "антисистемного" президента могут стать рецептом для радикального и эффективного обновления президентства Владимира Зеленского.