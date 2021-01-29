Третій корабель ВМС США увійшов у Чорне море: що про це кажуть у НАТО

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря. Тут він разом із суднами союзників і партнерів братиме участь у проведенні операцій з забезпечення безпеки.

Джерело: НАТО

USS Porter – третій корабель ВМС США, що зайшов у Чорне море упродовж останніх днів. Він приєднався до есмінця з керованими ракетами USS Donald Cook і заправника USNS Laramie.

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Коментар НАТО щодо перебування американських есмінців у Чорному морі

В Альянсі підкреслили, що Чорне море має стратегічне значення для них. 3 союзники – Болгарія, Румунія і Туреччина – є прибережними державами, а Грузія й Україна – близькими партнерами.

У відповідь на незаконну анексію Росією українського Криму і продовження нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність у регіоні. І, як і раніше, є твердо відданим забезпеченню безпеки Чорного моря,

– наголосила речниця НАТО Оана Лунгеску.

У Альянсі додали, що вони також посилюють підтримку Грузії й України, включно з навчанням берегової охорони та обміном інформацією.



Есмінець ВМС США USS Porter заходить у Чорне море / Фото видання "Думская"

Які ще представники військово-морських сил НАТО зайшли в Чорне море

Нещодавно Військово-повітряні сили Іспанії направили до Румунії 6 винищувачів для повітряного патрулювання.

Іспанські літаки протягом двох місяців будуть дислокуватися на авіабазі Когелнічану на чорноморському узбережжі Румунії.

Літаки будуть виконувати завдання разом із румунськими ВВС.

Що відомо про есмінець ВМС США USS Porter? Це есмінець класу "Арлі Берк"( тип ескадрених міноносців з керованою ракетною зброєю четвертого покоління). У 2003 році корабель брав участь у бойових і допоміжних операціях в межах "Іракської Свободи". А у 2017 році брав участь у обстрілі аеродрому Шайрат у штаті Хомс у Сирії.



Вперше увійшов у Чорне море в 2018 році. Опісля неодноразово відвідував українську акваторію, гостював в Одесі, а також брав участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз".



Корабель назвали на честь офіцерів ВМС США командора Девіда Портера та його сина адмірала Девіда Діксона Портера. Побудували його в 1996 році, а запустили на воду – в 1997-му.

Зазвичай військово-морські сили НАТО патрулюють води Чорного моря упродовж 67% року.