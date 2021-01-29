Третій корабель ВМС США увійшов у Чорне море: що про це кажуть у НАТО
Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря. Тут він разом із суднами союзників і партнерів братиме участь у проведенні операцій з забезпечення безпеки.
Джерело: НАТО
USS Porter – третій корабель ВМС США, що зайшов у Чорне море упродовж останніх днів. Він приєднався до есмінця з керованими ракетами USS Donald Cook і заправника USNS Laramie.
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Коментар НАТО щодо перебування американських есмінців у Чорному морі
В Альянсі підкреслили, що Чорне море має стратегічне значення для них. 3 союзники – Болгарія, Румунія і Туреччина – є прибережними державами, а Грузія й Україна – близькими партнерами.
У відповідь на незаконну анексію Росією українського Криму і продовження нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність у регіоні. І, як і раніше, є твердо відданим забезпеченню безпеки Чорного моря,
– наголосила речниця НАТО Оана Лунгеску.
У Альянсі додали, що вони також посилюють підтримку Грузії й України, включно з навчанням берегової охорони та обміном інформацією.
Есмінець ВМС США USS Porter заходить у Чорне море / Фото видання "Думская"
Які ще представники військово-морських сил НАТО зайшли в Чорне море
- Нещодавно Військово-повітряні сили Іспанії направили до Румунії 6 винищувачів для повітряного патрулювання.
- Іспанські літаки протягом двох місяців будуть дислокуватися на авіабазі Когелнічану на чорноморському узбережжі Румунії.
- Літаки будуть виконувати завдання разом із румунськими ВВС.
Що відомо про есмінець ВМС США USS Porter?Це есмінець класу "Арлі Берк"( тип ескадрених міноносців з керованою ракетною зброєю четвертого покоління). У 2003 році корабель брав участь у бойових і допоміжних операціях в межах "Іракської Свободи". А у 2017 році брав участь у обстрілі аеродрому Шайрат у штаті Хомс у Сирії.
Вперше увійшов у Чорне море в 2018 році. Опісля неодноразово відвідував українську акваторію, гостював в Одесі, а також брав участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз".
Корабель назвали на честь офіцерів ВМС США командора Девіда Портера та його сина адмірала Девіда Діксона Портера. Побудували його в 1996 році, а запустили на воду – в 1997-му.
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