Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря. Тут він разом із суднами союзників і партнерів братиме участь у проведенні операцій з забезпечення безпеки.

Джерело: НАТО

USS Porter – третій корабель ВМС США, що зайшов у Чорне море упродовж останніх днів. Він приєднався до есмінця з керованими ракетами USS Donald Cook і заправника USNS Laramie.

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Коментар НАТО щодо перебування американських есмінців у Чорному морі

В Альянсі підкреслили, що Чорне море має стратегічне значення для них. 3 союзники – Болгарія, Румунія і Туреччина – є прибережними державами, а Грузія й Україна – близькими партнерами.

У відповідь на незаконну анексію Росією українського Криму і продовження нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність у регіоні. І, як і раніше, є твердо відданим забезпеченню безпеки Чорного моря,

– наголосила речниця НАТО Оана Лунгеску.

У Альянсі додали, що вони також посилюють підтримку Грузії й України, включно з навчанням берегової охорони та обміном інформацією.



Есмінець ВМС США USS Porter заходить у Чорне море / Фото видання "Думская"

Які ще представники військово-морських сил НАТО зайшли в Чорне море

Нещодавно Військово-повітряні сили Іспанії направили до Румунії 6 винищувачів для повітряного патрулювання.

Іспанські літаки протягом двох місяців будуть дислокуватися на авіабазі Когелнічану на чорноморському узбережжі Румунії.

Літаки будуть виконувати завдання разом із румунськими ВВС.

Зауважимо! Зазвичай військово-морські сили НАТО патрулюють води Чорного моря упродовж 67% року.