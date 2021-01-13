Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував включити його країну до лав Європейського Союзу замість Великої Британії. Він впевнений, що це допоможе ліквідувати прогалину, яка утворилася після Brexit.

За його словами, Туреччина вже давно мала отримати своє "заслужене місце в європейській сім'ї". Про це Ердоган заявив під час виступу перед послами країн ЄС в Анкарі 12 січня, передає на місцевий телеканал NTV.

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Прийняття Туреччини в ЄС було б онтологічним вибором для Союзу, це б допомогло ліквідувати прогалину, яка залишилася після Brexit,

– сказав турецький лідер.

Він додав, що Туреччина готова створити позитивний порядок денний та відновити відносини з Євросоюзом у правильному руслі.

Окрім цього, Ердоган впевнений, що Східне Середземномор'я має перестати бути ареною конкуренції або протистояння. У цьому регіоні потрібно налагодити співпрацю, яка буде відповідати інтересам усіх сторін.