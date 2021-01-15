Як нерішучість, некомпетентність чи корумпованість Володимира Зеленського знищує результати його ж роботи. Президент може пишатися впровадженням "Держави в смартфоні". Натомість вже 1,5 роки законопроєкт про ліквідацію ОАСК так і не був поданий.

Очевидно, цифрові послуги не вирішують всіх проблем, проте життя справді спрощують. Не знаю чи ви, наприклад, користується додатком ДІЯ, електронними документами і послугами. Якщо ні – наполегливо вам це раджу. Повірте, не так багато навіть розвинених країн світу так далеко просунулися в цій сфері. При цьому команда Зеленського обіцяє, що це лише початок. Більше – у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Вони анонсували купу нових цифрових послуг: аж до онлайн-реєстрації об'єктів будівництва, зміни прописки і купи всього іншого.

ОАСК намагається знести частину цифрових реформ

Але є одне але. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі, що сумновідомий Київський адмінсуд імені Вовка хоче знести частину цих реформ. Реформ, якими Зеленський так пишається.

"Після запуску антикорупційних продуктів їх системно намагаються скасувати", – зазначив Федоров.

Поділяю обурення Федорова, але не розумію, чому він пише про це в телеграмі, а не Зеленському особисто заявляє. Можна ж підняти телефон спецзв'язку, який є в кабінеті кожного міністра є, і набрати президента. І так сміливо прямо в слухавку висловити йому своє обурення.

Бо саме Володимир Зеленський вже 1,5 роки не подає законопроєкт про ліквідацію Київського окружного адмінсуду, який і судом важко назвати. Відповідно до Конституції президент – єдина посадова особа, хто може це зробити. Може, але не робить. Вже навіть формальні консультації з Вищою Радою Правосуддя відбулися, тож тепер затримка виключно за Зеленським.

Так от, я хочу наголосити. Кожна заблокована чи знищена Київським адмінсудом реформа – особиста відповідальність Володимира Зеленського. Безвідносно того, чию реформу цей окружний смітник знищить – чи президента чинного, чи попереднього.

Заради справедливості маю нагадати, що перебуваючи на посаді президента Порошенко теж цей суд не ліквідував. Київський адмінсуд за ніч зник з проєкту відповідного указу. Яка прикра випадковість.

Проте Порошенко вже давно не президент і за свої помилки відповів на виборах. Щиро сподіваюся, що результат останніх змусив його про ті помилки хоча б замислитися.

Нові одіозні рішення Окружного адмінсуду Києва

Наведу кілька свіжих зашкварів ОАСК, їх насправді набагато більше. Отже, Окружний адмінсуд скасував люстрацію ексглави слідчого управління МВС часів Майдану. Чоловік, до речі, збирається повернутися в систему поліції.

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А ще ОАСК вирішив, що 9-поверхівка – це насправді 4-поверховий будинок з антресолями. Я не жартую.

То нам лише здається, бо ми з вами – сліпі й нерозумні, ще й рахувати не вміємо. А от Київський окружний адмінсуд під керівництвом Вовка і захистом Зеленського, схоже, рахувати любить, і не лише поверхи.



Суддя ОАСК визнав 9-поверхувку 4-поверховим будинком / Фото "Слідство.Інфо"

Крім цього, ОАСК заборонив Офісу Венедіктової оголошувати у розшук підозрювану у справі Одеського припортового заводу. Це одна зі схем, яку президент чинний притикав президенту минулому.

І за кожне з цих і багатьох інших рішень Київського окружного адмінсуду відповідає Зеленський. Зеленський, який, попри все, продовжує кришувати ОАСК.

Федоров: Технології – єдиний спосіб перемогти корупцію

Але давайте повернемося на початок історії – до обурення Федорова черговим зашкваром цього суду.

Чесно кажучи, я спокійний за цифрові послуги: Зеленський покличе Татарова, а той через Портнова смикне Вовка з ОАСКу і все в них буде "чікі-пікі".

І загалом в судової мафії все теж так буде. Під час свят депутати Зеленського тихенько кастрували судову реформу, переписавши в комітеті Ради відповідний законопроєкт.

І в Татарова все буде "чікі-пікі", бо Зеленський продовжує його епічно кришувати: мовляв, злочин той вчинив до роботи в Офісі Президента. Інколи мені навіть здається, що Зеленський сам вірить у свої недолугі виправдання Татарова.

Що відомо про справу Татарова? Заступника голови Офісу Президента Олега Татарова звинувачують у причетності до справи розкрадання квартир Нацгвардії. Мовиться про збитки на суму 81 мільйон гривень.



Фігурантом справи є також експрезидент "Укрбуду" Максим Микитась. Саме він заявив, що Татаров домовлявся про те, аби написали позитивну експертизу на користь компанії-забудовника. Також Татаров нібито міг бути посередником у передачі хабаря.

Своє повідомлення в телеграмі міністр цифрової трансформації закінчує: "Не дочекаєтесь. Технології – єдиний спосіб перемогти корупцію".

Ну, подивимося, як технології переможуть:

Вовка з його адмінсудом;

Татарова з його ДБР і Офісом генпрокурора;

Тупицького з його десятьма суддями КСУ;

Вищу Раду Правосуддя, яка повним складом кришує судову мафію.

Особливо мені цікаво, як технології міністра цифрової трансформації переможуть корумпованих посадовців, яких кришує президент, який Федорова на його посаду і призначив.