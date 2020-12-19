Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав вимогу російської влади знести український храм в окупованому Криму абсурдною. Він відзначив, що подібного не було навіть за часів Радянського союзу.

Що сказав Епіфаній

Є рішення окупаційного суду Криму, яке передбачає знесення храму Успіння образу Матері Божої "Неопалима купила" в Євпаторії. Про це Епіфаній заявив в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Наразі храм ще не зруйнували, адже окупанти вирішили, що ПЦУ має самостійно знести будівлю.

Тобто такого не було навіть за часів безбожної радянської влади. Вони самі руйнували храми. А ці приймають рішення, щоб ми власними руками зносили храм, який збудували. Це абсурд,

– наголосив митрополит.

Він додав, що Росія не припиняє гоніння за українською церквою у тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Вимога зруйнувати храм: що відомо