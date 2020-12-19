Такого не було навіть за безбожної радянської влади: Епіфаній про тиск на ПЦУ у Криму
Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав вимогу російської влади знести український храм в окупованому Криму абсурдною. Він відзначив, що подібного не було навіть за часів Радянського союзу.
Що сказав Епіфаній
Є рішення окупаційного суду Криму, яке передбачає знесення храму Успіння образу Матері Божої "Неопалима купила" в Євпаторії. Про це Епіфаній заявив в інтерв'ю "Радіо Свободі".
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Наразі храм ще не зруйнували, адже окупанти вирішили, що ПЦУ має самостійно знести будівлю.
Тобто такого не було навіть за часів безбожної радянської влади. Вони самі руйнували храми. А ці приймають рішення, щоб ми власними руками зносили храм, який збудували. Це абсурд,
– наголосив митрополит.
Він додав, що Росія не припиняє гоніння за українською церквою у тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
Вимога зруйнувати храм: що відомо
- Митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент отримав пакет документів від російської влади у Криму в з вимогою демонтувати храм Успіння образу Божої Матері "Неопалима Купина" в Євпаторії до 3 листопада 2020 року.
- Крім того, окупанти вимагають, аби ПЦУ виплатила 2 550 гривень штрафу.
- Російська влада у Криму переконує, що в української церкви немає документів на будівництво.
- Зауважимо, документи та землю під будівництво громада отримала ще до окупації Криму.
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