Ближче до Різдва буде прийнято рішення щодо святкування усього відповідного циклу, власне 7 січня ще не буде запроваджено локдаун. Наразі діють рішення Священного Синоду щодо карантинних обмежень і вони будуть тривати надалі.

Вірянам необхідно збиратися на молитви, але й потрібно дотримуватися вимог. Про це у програмі "Що це було" на 24 каналі розповів предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

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Він зауважив, що наразі є нове рішення щодо дотримання карантинних заходів, зокрема дистанції у 1,5. За його словами, в Православній церкві України вдячні владі за те, що під час святкування різдвяних свят, не буде закриття храмів.

Тобто ми можемо звершувати богослужіння і транслювати їх онлайн. Кожен може долучитися до богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі,

– розповів Епіфаній.

Водночас він додав, що відповідна трансляція дає можливість кожному перебувати на богослужінні, зокрема людям, які перебувають у зоні ризику – старшому поколінню.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що в основному храми відвідують люди похилого віку, зокрема на Західній Україні, тому до їхньої безпеки потрібно ставитися відповідально.

Також Епіфаній підкреслив, що люди, які перехворіли на коронавірус, вже можуть відвідувати церкву, адже не несуть небезпеку поширення інфекції.

"Вже частина українського суспільства перехворіла, тому вони мають право відвідувати богослужіння та брати участь у святкуваннях. В українців дуже багато традицій, зокрема ходити в гості та колядувати – це важко це стримати. Але ми будемо закликати бути відповідальними в цей час", – наголосив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Обмеження щодо релігійних заходів через COVID-19: коротко