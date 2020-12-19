Митрополит Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива тільки у випадку вживання його у медичних цілях. Предстоятель ПЦУ побоюється, аби у майбутньому це не спричинило процвітання наркоманії у країні.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів про ставлення Церкви до легалізації медичного канабісу.

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Предстоятель Православної церкви України підтримує ідею, однак за умови, що канабіс використовуватимуть лише в медичних цілях і не буде зловживання ним як наркотиком.

Митрополит додав, що на зустрічах з прем’єр-міністром, президентом, наголошує: "якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до згубних наслідків".

Щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі,

– наголосив предстоятель ПЦУ.

До слова, відповідно до опитування, 39% українців виступають за легалізацію марихуани в медичних цілях, 49% респондентів – проти.

Що відомо про можливу легалізацію канабісу в Україні