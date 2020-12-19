Епіфаній пояснив, як Церква ставиться до медичного канабісу
Митрополит Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива тільки у випадку вживання його у медичних цілях. Предстоятель ПЦУ побоюється, аби у майбутньому це не спричинило процвітання наркоманії у країні.
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів про ставлення Церкви до легалізації медичного канабісу.
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Предстоятель Православної церкви України підтримує ідею, однак за умови, що канабіс використовуватимуть лише в медичних цілях і не буде зловживання ним як наркотиком.
Митрополит додав, що на зустрічах з прем’єр-міністром, президентом, наголошує: "якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до згубних наслідків".
Щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі,
– наголосив предстоятель ПЦУ.
До слова, відповідно до опитування, 39% українців виступають за легалізацію марихуани в медичних цілях, 49% респондентів – проти.
Що відомо про можливу легалізацію канабісу в Україні
- Марихуана частково легалізована у 30 країнах світу, ще в 14 – її використовують у медицині.
- В Україні медичний канабіс вважають небезпечним наркотиком. Збуваючи його, можна загриміти за ґрати.
- Через заборону українські вчені не можуть проводити відповідні дослідження.
- Однак у Раді створили робочу групу задля розробки законопроєкту, який дозволить легалізувати канабіс.
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