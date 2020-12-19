Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що російська православна церква створює штучні перепони, щоб завадити приїзду Вселенського патріарха Варфоломія. Вони залякують релігійною війною, але цього не станеться.

Вони завжди протестують

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода" зазначив, що вони завжди протестують. Він нагадав приїзд до України Папи Римського Іона Павла ІІ. Тоді також точилися суперечки й протести з боку російської православної церкви.

Дізнайтеся також Коли і за яких умов Україна почне святкувати Різдво 25 грудня: відповідь Епіфанія

Вони говорили про те, що будуть суперечки та релігійна війна, коли Україна отримає томос. Але ми бачимо, що все відбувається мирно, якщо не втручається іноземна країна і не створює штучних перепон,

– додав він.

Чому приїзд Константинопольського глави є важливим для України

За словами Епіфанія, приїзд патріарха Варфоломія засвідчить те, що це є канонічна територія православної церкви України.

"Православна церква України утверджується, динамічно розвивається, інші церкви долучаються до визнання. І тому ми вже, як церква, відбулися. Тільки потрібен певний час для того, щоб всі об’єдналися", – наголосив митрополит.

Що відомо про приїзд Варфоломія