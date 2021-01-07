Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернулися до українців з нагоди Різдва Христового.

Лідери українських церков побажали всім веселих свят, смачної вечері, куті та радісної коляди. Про це повідомляє 24 канал.

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Митрополит Епіфаній та Блаженніший Святослав у своїх зверненнях зауважили, що цьогоріч українці святкують Різдво по-особливому через пандемію COVID-19.

Проживши рік у випробуваннях пандемією та ще один рік у боротьбі за територіальну цілісність нашої країни, сподіваємося, що з Божою допомогою ми здолаємо всі негаразди,

– відзначив глава ПЦУ.

Глава УГКЦ сердечно привітав з Різдвом всіх, хто святкує в Україні, і хто відзначає це свято за кордоном.

"Вітаю з радісним святом Різдва Христового тих, хто, можливо, його святкує на фронті, в ув'язненні чи на лікарняному ліжку", – додав він.

Лідери церков закликали українців прославляти народження Ісуса Христа. А також побажали, щоб народжений Спаситель подав усім міцне здоров'я, мир, злагоду та щастя.

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