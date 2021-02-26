Держсекретар США закликав Росію негайно повернути Україні Крим

Джерело:Сайи Посольства США в Україні
Ентоні Блінкен, державний секретар США висловив пітримку Україні в прагненні відновити контроль над Кримом. У штатах вкотре висловили підтримку Україні і осуд Росії та її агресії.
Окрім висловлення підтримки Україні, Блінкен зазначив: російська окупація та посилення мілітаризації загрожує загальній світовій безпеці.
Важливо День кримськотатарського спротиву російській окупації: вільні люди проти "чоловічків"
Сполучені Штати заявляють про солідарність з Україною у зв'язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією – нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку. Ми стверджуємо наріжну істину: Крим – це Україна,
– йдеться у заяві Блінкена.
Ентоні Блінкен назвав цілий перелік злочинів Росії, якими вона "відзначилася в Криму":
Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона несправедливо утримує, та повернути Україні повний контроль над півостровом,
– наголосив Блінкен.
Окрім того, держсекретар зазначив: США вітають ініціативу України "Кримська платформа" та сподіваються на продовження співпраці з Україною.Зверніть увагу! 26 лютого в Україні відзначають День кримськотатарського спротиву російській окупації. Цього дня сім років тому у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар за територіальну цілісність України та проти російської військової агресії.
Більше про те, як Росія захопила Крим дивіться у відео 24 каналу