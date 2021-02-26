Ентоні Блінкен, державний секретар США висловив пітримку Україні в прагненні відновити контроль над Кримом. У штатах вкотре висловили підтримку Україні і осуд Росії та її агресії.

Окрім висловлення підтримки Україні, Блінкен зазначив: російська окупація та посилення мілітаризації загрожує загальній світовій безпеці.

Важливо День кримськотатарського спротиву російській окупації: вільні люди проти "чоловічків"

Сполучені Штати заявляють про солідарність з Україною у зв'язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією – нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку. Ми стверджуємо наріжну істину: Крим – це Україна,

– йдеться у заяві Блінкена.

Дії Росії в Криму: на чому наголосив держсекретар США

Ентоні Блінкен назвав цілий перелік злочинів Росії, якими вона "відзначилася в Криму":

"Окупація Криму спричинила значні людські втрати".

"Російська окупаційна влада провела жорстоку кампанію репресій проти кримських татар, етнічних українців та представників інших етнічних меншин".

"Російська окупаційна влада вдалася до обшуків у мечетях та приватних помешканнях, витіснила з півострова незалежні ЗМІ та призначила тривалі тюремні вироки тим, хто наважився виступити проти окупації".

"Російські репресії призвели до постійного страху мешканців Криму..."

Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона несправедливо утримує, та повернути Україні повний контроль над півостровом,

– наголосив Блінкен.

Окрім того, держсекретар зазначив: США вітають ініціативу України "Кримська платформа" та сподіваються на продовження співпраці з Україною.

Зверніть увагу! 26 лютого в Україні відзначають День кримськотатарського спротиву російській окупації. Цього дня сім років тому у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар за територіальну цілісність України та проти російської військової агресії.

Більше про те, як Росія захопила Крим дивіться у відео 24 каналу