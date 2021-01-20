Кандидат у держсекретарі США Ентоні Блінкен назвав корупцію внутрішньою загрозою України. Також державі бракує інвестицій – саме вони можуть давати можливість ефективно розвиватись Україні.

Блінкен зауважив, що США повинні допомогти Україні з цим справитись. Про це кандидат у держсекретарі сказав під час сенатських слухань, повідомляє "Голос Америки".

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За словами Блінкена, головна зовнішня загроза України – Росія. Однак навіть якщо розв'язати цю проблему – внутрішня загроза є не менш небезпечною.

Якщо загрозою України ззовні є Росія, то її внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну,

– запевнив Блінкен.

"Навіть якщо ми успішно триматимемо Росією на відстані, але загроза всередині продовжуватиметься, їм (Україні – 24 канал) буде дуже важко збудувати життєздатну демократію", – запевнив Блінкен.

Блінкен: Корупція – рушій конфліктів у світі

Кандидат у держсекретарі США наголосив, що корупція завжди руйнує розвиток держав та створює конфлікти у світі. Деякі супротивники навіть використовують корупцію як інструмент зброї.

"Однак це також є слабке місце наших супротивників. За всіма напрямками ми маємо бути більш зосередженими і забезпеченими, щоб боротися з корупцією", – пояснив Блінкен.

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