Внутрішня загроза України – корупція, – кандидат у держсекретарі США Блінкен
Кандидат у держсекретарі США Ентоні Блінкен назвав корупцію внутрішньою загрозою України. Також державі бракує інвестицій – саме вони можуть давати можливість ефективно розвиватись Україні.
Блінкен зауважив, що США повинні допомогти Україні з цим справитись. Про це кандидат у держсекретарі сказав під час сенатських слухань, повідомляє "Голос Америки".
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За словами Блінкена, головна зовнішня загроза України – Росія. Однак навіть якщо розв'язати цю проблему – внутрішня загроза є не менш небезпечною.
Якщо загрозою України ззовні є Росія, то її внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну,
– запевнив Блінкен.
"Навіть якщо ми успішно триматимемо Росією на відстані, але загроза всередині продовжуватиметься, їм (Україні – 24 канал) буде дуже важко збудувати життєздатну демократію", – запевнив Блінкен.
Блінкен: Корупція – рушій конфліктів у світі
Кандидат у держсекретарі США наголосив, що корупція завжди руйнує розвиток держав та створює конфлікти у світі. Деякі супротивники навіть використовують корупцію як інструмент зброї.
"Однак це також є слабке місце наших супротивників. За всіма напрямками ми маємо бути більш зосередженими і забезпеченими, щоб боротися з корупцією", – пояснив Блінкен.
Корупція в Україні: що каже президент
- Володимир Зеленський у грудні 2020 року коментував корупційну проблему в Україні. Тоді він запевнив, що ЄС та Захід визнають, що "верхівка" України хабарів не бере.
- Попри це, в Україні намагаються побороти корупцію повністю.
- Зеленський висловив сподівання, що до кінця своєї каденції українці зможуть побачити знищення корупції вже у середній ланці. Це станеться за умови повної цифровізації держави.
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