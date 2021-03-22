Люди гинули, аби збудувати найвищий хмарочос у світі: неочікувані факти про Емпайр Стейт Білдінг

У Нью-Йорку, на одній з найвідоміших вулиць Мангеттена – західній стороні П'ятої авеню, розташована будівля, що стала візитівкою міста – хмарочос Емпайр Стейт Білдінг. Сьогодні вона щорічно приваблює десятки тисяч туристів і є Національною історичною пам'яткою США.

На початку ХХ століття в Нью-Йорку розпочалося негласне змагання з будівництва найвищого хмарочоса. Серед висотних проєктів було будівництво 70-поверхового Волл-Стріт 40 та Крайслер Білдінг, який налічував 77 поверхів.

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В той час, коли ці дві будівлі вже були на стадії реалізації, розпочалося будівництво майбутнього рекордсмена – Емпайр Стейт Білдінг.



Емпайр Стейт Білдінг / Фото Getty Images

Проєктування цього хмарочоса було під керівництвом досвідченого архітектора Вільяма Лема. За його плечима вже було проєктування таких хмарочосів, як Рейнольдс Білдінг у Північній Кароліні та Вежа Кар'ю в Огайо. Архітектори та будівельники отримали надскладне завдання – не лише збудувати найвищий у Нью-Йорку хмарочос, але й зробити це в найкоротші терміни.

Земляні роботи на призначеній для будівництва території розпочалися в січні 1930 року, а до зведення будівлі приступили 17 березня. Будівельні матеріали для хмарочоса доставляли з різних штатів і країн:

вапняк привозили з кар'єрів штату Індіана;

деревину – з Орегону та Вашингтону;

мармур – з Італії;

обладнання – із Нової Англії.

Для безперешкодної доставки матеріалів до будівельного майданчика, було прокладено тимчасову дорогу. Щодня по ній пересувалося понад 200 вантажівок, які привозили до 50 тисяч мішків цементу, а також піску та вапна, десятки тисяч плит-перегородок і елементи металевих конструкцій.

На майданчику працювало понад 3,5 тисячі робітників. За офіційними даними, 5 з них під час виконання робіт загинули. Проте рівень смертності міг бути значно вищим, враховуючи те, що ніякого хитрого страхувального обладнання в працівників на той час не було. Задля того, щоб робітникам зайвий раз не доводилося спускатися вниз, на поверхах облаштували тимчасові кафе та провели тимчасовий водопровід.

За перший тиждень будівництва будівля виросла до 14 поверхів, а до 27 липня вона вже сягала половини своєї запланованої висоти. Повністю завершити будівництво Емпайр Стейт Білдінг вдалося 11 квітня 1931 року. Завдяки такому швидкісному будівництву навіть пощастило зекономити запланований кошторис. Замість 43 мільйонів доларів США, зведення будівлі обійшлося інвесторам у 24,7 мільйона.

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Будівництву найвищого хмарочоса не завадило навіть те, що в цей час у країні панувала найбільша в історії економічна криза – Велика депресія. Проте вона таки вплинула на подальшу долю будівлі. Після відкриття, більшу частину офісних приміщень не вдавалося здати в оренду і хмарочос був збитковим до 1950 року.

Розміри будівлі вражали:

хмарочос сягав 129 метрів уздовж Західних вулиць і 57 метрів уздовж П'ятої авеню, а також 443 метри заввишки, враховуючи шпиль.

загальна площа приміщень охоплювала 209 тисяч квадратних метрів;

на 102 поверхах Емпайр Стейт Білдінг розташувалися офісні приміщення та 3 оглядові майданчики;

на будівлі працює 73 ліфти, окрім того, один із них їздить лише від 86 до 102 поверху, де розміщені основні оглядові майданчики.

до найвищого поверху ведуть також сходи, які налічують 1860 сходинок.

Емпайр Стейт Білдінг, який отримав назву від прізвиська штату Нью-Йорк – "Імперський штат", настільки великий, що поштове відомство США присвоїло для нього окремий індекс.

Урочиста церемонія відкриття хмарочосу відбулася 1 травня. В ній взяли участь мер Нью-Йорк сіті Джиммі Вокер, губернатор штату Нью-Йорк Франклін Рузвельт і Президент США Герберт Гувер. Останній в цей час перебував у Вашингтоні, і доєднався до події, натиснувши спеціальну кнопку, яка на відстані засвітила на хмарочосі вогні.

Прожектори на вершині Емпайр Стейт Білдінг встановили відразу після закінчення будівництва. Згодом їх змінили на потужніші, а на 72 поверсі встановили нові лампи, які підсвічували верхівку хмарочоса. Забарвлення підсвітки зазвичай приурочується до визначної події, свята чи пам'ятної дати.

У День незалежності будівля освітлюється червоними, синіми та білими кольорами – барвами державного прапора США.

– барвами державного прапора США. У День святого Патріка Емпайр Стейт Білдінг сяє зеленим кольором .

. У День святого Валентина – червоним, білим і рожевим.



Емпайр Стейт Білдінг в День незалежності США / Фото Getty Images



Емпайр Стейт Білдінг в день святого Патріка / Фото Getty Images



Емпайр Стейт Білдінг в День святого Валентина / Фото Getty Images

Одним із задумів архітекторів, якому так і не судилося здійснитися, була ідея використовувати хмарочос, як причальну щоглу для дирижаблів. Порожниста сталева щогла на вершині Емпайр Стейт Білдінг, висотою 48 метрів, власне була призначена для обслуговування цепелінів. З цією метою в ній обладнали ліфти, на 86 поверсі розташували квиткові каси, на 101 – зали очікування для пасажирів, а 102 поверх був призначений для посадки та висадки мандрівників. Проте сильні пориви вітру і шпилі численних хмарочосів, які розташовані на Мангеттені зруйнували цей план. Окрім того, для злету цих повітряних суден було необхідно скидати баласт, що виявилося неможливим у такому густонаселеному районі.

Коли ж архітектори остаточно відмовилися від ідеї перетворити висотку на аеровокзал, шпиль на Емпайр Стейт Білдінг переобладнали під велику антену. Згодом на найвищій будівлі міста встановили свої передавачі майже всі великі теле- і радіостанції Нью-Йорка.

У 1945 році в будівлі відбулася трагедія. 28 липня в північний фасад Емпайр Стейт Білдінг між 79 і 80 поверхами врізався бомбардувальник Військово-повітряних сил США. Нещастя трапилося через густий туман, який завадив пілотові розгледіти будівлю. Один з двигунів літака пробив башту наскрізь і впав на сусідній будинок. Інший – полетів прямо у шахту одного з ліфтів. Тоді ліфт зірвався і впав з 75 поверху, під час цього в ньому перебувала жінка, якій, на диво, вдалося вижити.

Бомбардувальник врізався в Емпайр Стейт Білдінг / дивіться фото AP, Вікіпедії

Внаслідок катастрофи загинули 14 людей. Проте після інциденту хмарочос не закрили. Всі офіси продовжили працювати вже наступного дня, а ремонтні роботи на пошкоджених поверхах завершилися дуже швидко.

На сьогодні оглядові майданчики на 86 та 102 поверхах – одні з найпопулярніших туристичних локацій міста. Продаж квитків приносить власникам хмарочосу дохід, який за рік сягає суми отриманої за оренду всіх офісних приміщень.

Зараз Емпайр Стейт Білдінг – один з найбільш впізнаваних символів Мангеттена, Нью-Йорка та США. Він є найвідомішою архітектурною пам'яткою США та включений у список 7 чудес сучасного світу, за версією Американського товариства цивільних інженерів. У 1986 році хмарочос також отримав статус Національної історичної пам'ятки США.