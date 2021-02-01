Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну до кінця липня 2021 року. В основі його візиту лежить обговорення політичних, економічних та культурних питань.

Джерело Інтерфакс-Україна

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Він озвучив головні теми, які розглядатимуть при офіційному візиті Макрона.

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Коли приїде Макрон

Точну дату візиту обрати не можуть через пандемію COVID-19. Де Понсен зазначив: "Президент Макрон зараз не подорожує. Він не виїжджав з Франції з середини грудня 2020 року".

Цікаво! Останнім президентом Франції, який офіційно відвідав Україну, був Жак Ширак ще в 1998 році.

Макрон і Зеленський

За словами де Понсена, Володимир Зеленський неодноразово підтверджував запрошення. Відносини між двома президентами дуже хороші. Тому президент Макрон справді хоче приїхати.

Про що говоритимуть на зустрічах

Принцип візиту – узгоджений. Посол зазначив, що візит буде зосереджений на двосторонніх програмах, а також політичному вимірі.

Є дуже важливі двосторонні програми: вертольоти, патрульні катери, локомотиви, водоочисна станція в Маріуполі. Існує декілька проєктів у Луганській області. Політичний вимір також буде в основі президентського візиту,

– наголосив де Понсен.

Де Понсен розповів, що обговорюватимуть й іншу питання: