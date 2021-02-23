Представники еміратської компанії DT World запропонували Україні співпрацю у реформуванні, модернізації української митниці. Перспективи подальшої співпраці обговорили під час наради в Офісі Президента.

Якщо Україна погодиться співпрацювати з DT World, то спільними зусиллями вдасться збільшити обсяги торгівлі та забезпечити зростання національного ВВП.

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Що пропонує еміратська компанія

Керівник DT World Махмуд Аль Бастакі зазначив, що його компанія має досвід роботи з митними службами у більш ніж 100 країнах світу. Рішення, які пропонує компанія, допомагають:

реформувати й модернізувати митницю ,

, покращити захист кордонів держави від незаконного переміщення товарів завдяки автоматичній системі оцінки ризиків усіх трансакцій,

підвищити рівень доходів,

пришвидшити процес митного оформлення для трейдерів.

Результатом впровадження підходів та рішень, які ми пропонуємо, буде збільшення обсягів торгівлі та зростання національного ВВП. Україна може суттєво покращити свій рівень за індексом ефективності логістики (LPI) Світового банку, на який орієнтуються інвестори,

– наголосив Махмуд Аль Бастакі.



У Зеленського відбулася зустріч з представниками компанії DT World / Фото ОП

За його словами, компанія готова запропонувати Україні свої розробки та допомогти у впровадженні нових підходів, що не вимагатиме від держави капітальних інвестицій.

Очікується, що DT World вивчить українську систему, процеси, проведе комплексну перевірку, і лише після цього запропонує українській стороні дорожню карту майбутньої роботи.

Цікаво! DT World – це провідна еміратська компанія, яка належить одному з найбільших портових операторів світу DP World та спеціалізується на рішеннях і послугах зі сприяння торгівлі, використовуючи найновіші технології.