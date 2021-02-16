Електронні посвідчення водія тепер можна використовувати нарівні з паперовими

Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку "Дія" тепер можна використовувати нарівні з паперовими документами. Верховна Рада проголосувала за відповідний закон.
Закон №2695 про водійські посвідчення, за який проголосували нардепи, набуде чинності після його опублікування.
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Водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов'язкового страхування (автоцивілку) поліцейському,
– йдеться у повідомленні.
Це буде посвідченням особи та підтвердженням права на керування автівкою.
До слова, раніше юридична сила цих документів визначалася Постановою Кабінету Міністрів. А тепер Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.