Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку "Дія" тепер можна використовувати нарівні з паперовими документами. Верховна Рада проголосувала за відповідний закон.

Закон №2695 про водійські посвідчення, за який проголосували нардепи, набуде чинності після його опублікування.

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Електронні права мають таку ж силу, що й паперові

Водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов'язкового страхування (автоцивілку) поліцейському,

– йдеться у повідомленні.

Це буде посвідченням особи та підтвердженням права на керування автівкою.

До слова, раніше юридична сила цих документів визначалася Постановою Кабінету Міністрів. А тепер Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.

Що цьому передувало