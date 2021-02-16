Електронні посвідчення водія тепер можна використовувати нарівні з паперовими
Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку "Дія" тепер можна використовувати нарівні з паперовими документами. Верховна Рада проголосувала за відповідний закон.
Закон №2695 про водійські посвідчення, за який проголосували нардепи, набуде чинності після його опублікування.
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Електронні права мають таку ж силу, що й паперові
Водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов'язкового страхування (автоцивілку) поліцейському,
– йдеться у повідомленні.
Це буде посвідченням особи та підтвердженням права на керування автівкою.
До слова, раніше юридична сила цих документів визначалася Постановою Кабінету Міністрів. А тепер Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.
Що цьому передувало
- 16 грудня 2019 року стартував період бета-тестування мобільного застосунку "Дія".
- Тоді там з'явився особистий кабінет водія із правами.
- Наразі вже 1,5 мільйона українців отримали й використовують електронні посвідчення водія за допомогою мобільного додатку “Дія”. Це приблизно 25% від загальної кількості водійських посвідчень, виданих з 2013 року та оцифрованих.
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