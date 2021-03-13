Сумбур чи крок вперед: як електронна "прописка" змінить життя українців

Вже з 1 квітня 2021 року в Україні можна буде змінити місце реєстрації онлайн. Так, процедуру значно спростять та переведуть у цифровий формат. Втім, експерти впевнені, що дані українців будуть надійно захищеними.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що для того, аби позначити місце проживання не потрібно буде йти у спеціальні установи з купою папірців, користувачу достатньо буде зайти на відповідний портал і заповнити невелику заяву, вказавши свою фактичну адресу.

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Як це буде працювати

З 1 квітня 2021 року в Україні зміниться процедура зміни реєстрації адреси проживання. Саму процедуру буде спрощено і переведено в електронний вигляд.

Подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі Дія. Скорочується кількість документів та запроваджується взаємодія між інформаційними системами та реєстрами. Отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на diia.gov.ua,

– зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр України, міністр цифрової трансформації.

Міністр додав, що в тому разі, якщо заяву заповнюватиме власник житла, то підтвердження зміни місця реєстрації прийде автоматично, якщо ні – власнику житла на електронну пошту або в додаток прийде посилання, за допомогою якого він зможе підтвердити реєстрацію. Надалі ця процедура дасть можливість скасувати штампи в паспортах.

Загалом у Мінцифрі хочуть позбутися штампів у паспортах та суттєво спростити процедуру, яку давно називають рудиментом. У міністерстві додають, що чиновники не матимуть права вимагати штамп або довідку про "прописку". Тобто, буде запис в реєстрі про те, де проживає конкретна людина, і чиновники повинні будуть зайти в реєстр перевірити місце проживання людини, якщо їм це потрібно.

Процедура зміни "прописки" спочатку буде доступна лише для жителів великих міст / Фото diia.gov.ua

Вся процедура реєстрації для громадянина займе не більше 15 хвилин, а відповідні дані з’являться у реєстрі протягом дня, або ж на наступний день.

Для кого буде доступна процедура

Спочатку процедура буде доступна лише для жителів великих міст та тих, хто вже перейшов на ID-карту, а трохи згодом і для решти населення. Щоправда, поки у міністерстві не уточнюють перелік міст, де буде доступна послуга.

Послуга буде доступна для:

неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них;

українців, які мають ID-картку, — за адресою житла, відомості про які внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

Що не так з "пропискою" в Україні

Нагадаємо, що понад мільйон жителів України не мають реєстрації, а кожен третій житель країни живе не за місцем своєї реєстрації. Євген Поремчук, експерт з електронного врядування, засновник ІТ-компанії BWN GROUP, голова ГО "Електронна республіка", каже, що "прописка" — це ніщо інше як радянська система контролю та керування міграцією громадян. Система "прописки" реалізує феодальну прив'язку населення до певних територій у державі.

Наразі, "прописку" просто формально перейменували у "реєстрацію", але архаїчні процеси нікуди не ділись. Людям все одно потрібно проходити усі кола пекла спілкування з державними органами аби переписатись/приписатись, не кажучи про стос документів які необхідно було зібрати.

Незручність процесу, забюрократизованість та корупція у цій сфері призвела до того, що понад 12 000 000 громадян, живуть поза місцем реєстрації без перереєстрації, а 1 000 000 громадян України живуть взагалі без "прописки". Як у такому випадку державі розраховувати гроші на субвенції регіонам? Куди слати судам повістки? Це тільки частина сумбуру викликаного неможливістю реальної фіксації місця проживання громадянина,

– каже Поремчук.

Він додає, що цивілізований світ працює по декларативному принципу — громадянин повідомляє адресу по якій він фактично мешкає, а власник помешкання (якщо приміщення в оренді) підтверджує. Це все, що необхідно буде зробити для внесення змін у реєстр.

Чи можна говорити про безпеку даних

У Мінцифрі запевняють, що ніхто не зможе прописатися у вашій квартирі чи будинку без вашої згоди, а всі дані будуть надійно засекречені та збережені. Експерти також кажуть, що перейматися не варто і дані громадян будуть надійно захищені.

Оскільки мова йде про зберігання та використання державою даних громадян, варто згадати електронні державні реєстри. А з ними, як я вже неодноразово говорив, є купа питань, що потребують вирішення з боку держави. Стосовно експериментального проєкту, я впевнений, що дані громадян будуть захищені. Хоча б тому, що Міністерство цифрової трансформації працює над створенням національної реєстрової платформи,

– підсумував Поремчук.