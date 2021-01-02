Електричний суперкар Porsche Taycan став учасником нового рекорду. Цього разу він потрапив до книги рекордів Гінеса за найдовший в іcторії дрифт на елекромобілі.

Під час встановлення досягнення за кермом машини був Денніс Ретера, інструктор Porsche Experience Center. Про це повідомляється в програмі "Авто24" на 24 каналі.

Цікаво Екологічно чисте пальне від Porsche: що відомо про нову розробку

На гоночній трасі Хокенхаймринг, на залитому водою 200-метровому кільці, пілот спромігся проїхати в заносі 210 кіл. Тобто за 54 хвилини безперервного дрифту Taycan подолав 42 кілометри.



Дрифт Porsche Taycan / Фото ict

Цікаво, що для виконання цієї вправи використали базову задньопривідну версію Porsche Taycan, яка продається виключно на китайському ринку. Адже повнопривідна європейська версія має краще зчеплення і не дозволила би так довго їхати в заносі.

Дивіться відео: новий рекорд дрифту

І хоча це справді велике досягнення, рекорд з найдовшого дрифту все ж належить бензиновому BMW M5, якому кілька років тому вдалося в постійному заносі подолати аж 374 кілометри.

Також у випуску:

Японська компанія Furo розробила нового робота-скутера під назвою CanguRo, якого виробник називає партнером мобільності. Це означає, що дроїд може не тільки виконувати роль електричного скутера, але й скрізь слідувати за користувачем.

Гонщик-каскадер Таннер Фауст повправлявся у дрифті на електричному Volkswagen ID4. Задньоприводна версія має один мотор позаду, який розвиває потужність у 201 кінську силу.

Дивіться відео програми "Авто24" на 24 каналі: