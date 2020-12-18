ДБР повідомило про підозру нині колишньому першому заступнику голови Державної служби геології та надр у службовій недбалості. Дії посадовця призвели до незаконного видобутку корисних копалин.

Деталі інциденту

За попередньою інформацією, службові особи департаменту державного геологічного контролю підготували неправдивий документ. Тодішній заступник голови відомства підписав його. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Чиновник підписав повідомлення для акціонерного товариства, яке містило завідомо недостовірну інформацію про відтермінування дати зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами. Такі дії призвели до незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

У результаті таких дій посадовця держава зазнала збитків на 38 мільйонів гривень,

– зауважили у ДБР.

Що загрожує зловмиснику

Санкція статті, яку інкримінували ексзаступнику, передбачає:

позбавлення волі строком до 5 років;

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

штраф у розмірі від 4 250 гривень – 12 750 гривень, або без такого.

Наразі правоохоронці обирають підозрюваному запобіжний захід та встановлюють інші аналогічні факти зловживань корупційної вертикалі чиновників