Депутати в першому читанні проголосували законопроєкт про реформування Служби безпеки України. Мовиться про позбавлення відомства певних функцій, а також про ліквідацію управління "К". Ексзаступник глави СБУ Віктор Ягун пояснив, що службовців цього управління не будуть механічно звільняти.

Джерело: "Між іншим" на 24 каналі

Він пояснив, що в законі прописаний механізм поступового скорочення співробітників СБУ через природній відхід працівників. Мовиться про пенсіонерів, спрощення деяких підрозділів, які мають значний некомплект штату.

Читайте також Реформа СБУ не буде йти гладко, – виконавчий директор Transparency International

Вони не пропадуть: Ягун прокоментував ліквідацію управління "К"

За словами колишнього заступника глави СБУ, новостворений підрозділ Бюро економічної безпеки має складатися з 4 тисяч людей. І нікого механічно туди не будуть брати. Відбуватиметься конкурсна процедура, як і в ДБР.

Співробітникам СБУ пропонуватимуть можливість перейти в певні підрозділи, якщо вони є фахівцям у своїй галузі. Думаю, що вони не пропадуть,

– зауважив Віктор Ягун.

Він наголосив, що частина людей справді буде змушена звільнитися. Втім додав, що починаючи з 2000-х років ті, хто намагалися потрапити в цей підрозділ, йшли не за покликом серця, а з корисливою метою.

Ягун зазначив, що в управлінні "К" сформувалася своя каста, відтак всі розуміли, що є 2 Служби безпеки :

та, що воює;

та, що прагне "кришувати".

Що відомо про управління "К" Служби безпеки? Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ (скорочена назва – управління "К") було засновано у січні 1992 року.



Є постійним органом при Службі безпеки України. До сфери діяльності належать: розслідування та протидія діяльності організованих злочинних угрупувань, а також протидія корупції в структурах державної влади.

Є ті, хто можуть системно протидіяти прийняттю закону про реформу СБУ, – Ягун

Віктор Ягун підкреслив, що є парламентарі, які можуть системно протидіяти ухваленню закону про реформування СБУ. Також є нардепи, які не розуміють, чому треба спрощувати кількість спецслужб.

Втім зазначив, що це не означає зменшення інтенсивності контррозвідувального режиму. Мовиться про посилення інших підрозділів, а також позбавлення тих функцій, які не властиві СБУ.

Спецслужба має сконцентруватися на протидії тероризму, захисту національної державності і захисту інформаційного простору,

– розповів ексзаступник глави СБУ.

Детальніше про те, що передбачає нова реформа Служби безпеки України – читайте за посиланням.