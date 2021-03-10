У окупантів на Донбасі є значні проблеми з людськими ресурсами та озброєнням, а більш ніж половина техніки несправна. Відповідальність за це несе Росія, зокрема Міністерство оборони.

Про це колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив в ефірі російського радіо.

Читайте також Єрмак: Росія потребує нагадувань, що вона є стороною переговорів по Донбасу

Бойовики визнають причетність Росії до війни на Донбасі

Відповідальність за весь стан корпусів народної міліції цілком і повністю несе Москва, конкретно – Міністерство оборони Російської Федерації. Чому вони не забезпечили боєздатності корпусів міліції – до них питання,

– заявив Гіркін.

Ексватажок бойовиків вчергове підтвердив те, що Росія є спонсором бойовиків і постачає їм людей та зброю. Однак більш ніж половина техніки на Донбасі у несправному стані. Водночас він додав, що невизнані республіки не зможуть відбити удар українських військ.

"Заяви Пушиліна про те, що республіки готові відбити атаку та готові до бою не мають під собою жодних підстав. Навіть із перекинутими силами, з отриманим підкріпленням республіки не здатні будуть відбити удар самостійно", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Гіркін визнав, що в серпні 2014 року бойовики так званих "республік" зазнали поразки від української армії. За його словами, їх тоді врятували російські війська.

Зверніть увагу Росія готується до військового наступу на Донбасі, – правозахисники

Хто такий Ігор Гіркін

Колишній ватажок бойовиків, керівник руху "Новоросія".

Причетний до захоплення Верховної ради Криму, керівник російського диверсійного угруповання у Сімферополі, а потім у Слов'янську Донецької області.

Один з організаторів діяльності проросійських бойовиків і так званого "Народного ополчення Донбасу", у 2014 році – "міністр оборони" так званої "ДНР".

У серпні 2014 року Гіркін виїхав до Росії.

У 2019 році Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

Дані з Вікіпедії