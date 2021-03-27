Ведуть переговори радники у нормандському форматі: екстрене засідання ТКГ не відбулося

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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Позачергове засідання робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ все-таки не відбулося у суботу, 27 березня. Однак наразі тривають переговори на рівні радників нормандського формату.

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що чергове засідання підгрупи з безпеки відбудеться вже у вівторок, 30 березня.

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Тому ми ухвалили рішення взяти паузу у 2 дні і дочекатися планового засідання,
– наголосив Арестович.

За словами речника, наразі ускладнення ситуації на Донбасі обговорюють радники "нормандської четвірки". Україну представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Що було раніше

Зверніть увагу! 26 березня на Донеччині поблизу Шумів російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ. Загинули 4 українських захисників. Тоді Зеленський заявив, що особисто зателефонує усім лідерам нормандського формату.