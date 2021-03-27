Ведуть переговори радники у нормандському форматі: екстрене засідання ТКГ не відбулося
Позачергове засідання робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ все-таки не відбулося у суботу, 27 березня. Однак наразі тривають переговори на рівні радників нормандського формату.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що чергове засідання підгрупи з безпеки відбудеться вже у вівторок, 30 березня.
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Тому ми ухвалили рішення взяти паузу у 2 дні і дочекатися планового засідання,
– наголосив Арестович.
За словами речника, наразі ускладнення ситуації на Донбасі обговорюють радники "нормандської четвірки". Україну представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
Що було раніше
- Президент Володимир Зеленський 26 березня оголосив про необхідність провести позачергового засідання безпекової підгрупи ТКГ.
- Леонід Кравчук розповів, що підгрупа з питань безпеки терміново звернулася ОБСЄ з проханням дозволити екстрено скликати засідання підгрупи. Українська сторона вже отримала схвальну відповідь.
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