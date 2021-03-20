Екстрадиція добровольця Ленґа: що в Україні змінює доля одного американця

Історія американця Крейга Ленґа, видачі якого домагається США, довга, заплутана і дуже неоднозначна. Але українцям не можна її ігнорувати.

Про те, чому американського військового зі складною біографією не можна просто екстрадувати у США, аби вони там самі з ним розібрались – читайте у нашому матеріалі.

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Крейґ Ленґ – колишній американський військовий. Зараз йому 31 рік. В американській армії він служив досить довго – понад 5 років. Воював в Іраку та Афганістані.

Після повернення з війни, його родина почала руйнуватись. Дружина зраджувала. Через проблеми у родині Ленґ почав порушувати дисципліну і його звільнили з армії.

Він розлучився. Певний час намагався знайти роботу. Після військових дій мав ПТСР. Розповідав, що тоді зрозумів, що має хист до війни і має бути військовим,

– розповів 24 каналу його адвокат Дмитро Моргун.

Зрештою, закріпившись у думці про своє військове призначення, Ленґ вирішив шукати гарячі точки на планеті, де знадобилися б його навички

Ленґ приїхав воювати на Донбас. У 2015 році – за рік після свого розлучення – він приєднався до підрозділів "Правого сектору". На фронті провів понад рік, встиг побувати у складі різних добровольчих підрозділів. Бойові побратими називають його хорошим солдатом.

Зі своїм досвідом морпіха, він приїхав допомагати нам. Хлопців наших трошки підтягував, хоча американський досвід на Донбасі не завжди був доречний. Був під враженням від того як ми воюємо і чим ми воюємо,

– розповів 24 каналу боєць на псевдо Джома.

У 2016 році, щойно з’явилась можливість, Ленґ з бійцями Грузинського легіону підписав контракт зі Збройними силами України. Служив в районі Світлодарської дуги. Але служив недовго – за місяць Збройні сили України розірвали контракт з Ленгом з невідомих причин. За непідтвердженими чутками – через конфлікти у колективі.

Ленґ у складі добровольчого підрозділу / Фото з архівів

Після звільнення з армії Ленґ поїхав із України, але в березні 2017-го знову повернувся на Донбас добровольцем. Там познайомився із іншим американцем – Алексом Цвіфельхофером.

Що відомо про Алекса Цвіфельхофера? Алекс у 2015 році дезертирував з американської армії. Приїхав до Франції аби вступити до лав Французького іноземного легіону. Але і від легіонерів він невдовзі пішов. Зрештою він опинився на Донбасі, де воював у складі "Правого сектора".

На початку літа 2017 року Ленґ і Цвіфельхофер вирішили разом поїхати до Південного Судану, щоб воювати проти одного з ісламістських терористичних угруповань. Але не доїхали – їх затримали на кордоні у Кенії через відсутність необхідних документів і депортувала до США.

Після депортації Ленґ близько року провів у США. Наприкінці 2018 року він повернувся до України. "Він знову намагався знайти можливість потрапити до лав українських військових, але на той момент всі шляхи в армію вже були закриті. Він лишився в Україні.

Ленґ зі своєю цивільною дружиною / Фото з архівів

Зустрів свою цивільну дружину і почав вчителювати – зараз Ленґ викладає дітям англійську мову,

– розповідає його адвокат.

Тому що у США Ленґа вважають причетним до вбивства. Але це – лише частина порушень, які інкримінують колишньому військовому.

У серпні 2019 року Ленґа затримали на кордоні з Молдовою, коли він намагався виїхати з України, щоб продовжити візу. Виявилося, що американець перебуває в міжнародному розшуку за запитом США. Ленґа заарештували.

За версією американського слідства, після депортації з Кенії, Ленґ і Цвіфельхофер вирішили поїхати до Венесуели, щоб воювати проти венесуельської влади. Нібито, щоб знайти гроші на організацію цієї поїздки, вони вирішили пограбувати подружжя перекупників зброї у Флориді. Слідство стверджує, що чоловіки домовились продати їм зброю, а коли ті приїхали на місце, пограбували і вбили. Сам Ленґ заперечує всі звинувачення.

За словами адвоката Ленґа, в Україну надійшло два запити про його екстрадицію. Перший екстрадиційний запит стосується розбійного нападу на подружню пару у Флориді. Другий – нібито підготовки до участі у збройних конфліктах на території Венесуали.

Нібито Ленґ порушив закон про нейтралітет. Ми консультуємось із групою адвокатів у США, які працюють по цій справі. Вони кажуть, що цей закон про нейтралітет не інкримінувався людям від 1990-х. Тобто, за це нікого не карали досі. А зараз – будуть,

– каже адвокат.

"Другий уточнений екстрадиційний запит ми отримали у лютому 2020 року. На підставі як першого, так і другого запиту ми подавали заяву до Міграційної служби України для надання пану Ленґу статусу біженця. Відповідно, по цих двох заявах наразі тривають адміністративні суди. Тому що Міграційна служба то не приймала заяви, то відхиляла їх, то здійснювала різні маніпуляції із цими заявами", - додає Моргун.

По-перше, у США Ленґу може загрожувати смертна кара. Це можливо, якщо його екстрадують до Флориди, де стався злочин. Цвіфельхофера затримали у цій справі уже давно і федеральні прокурори в США припускають, що домагатимуться його страти. Цілком можливо, що такого ж покарання вимагатимуть і для Ленґа.

Адвокат наполягає, що без надання належних гарантій незастосування смертної кари Україна видати Ленґа не може – у нас смертна кара скасована. Норма про неможливість видачі є у Європейській конвенції про видачу правопорушників, підписаній Україною, і вона імплементована в українське законодавство.

Ленґ з однією з його адвокатів/ Фото з архівів

Гарантій же немає. Зі США отримали дипломатичну ноту, яку намагались представити як такі. "Але гарантії надають у той самий спосіб і тими ж компетентними особами, якими подавався екстрадиційний запит. У випадку пана Ленґа цей запит підписаний на той момент держсекретарем Майком Помпео. Так само за підписом держсекретаря мали надати гарантії про незастосування смертної кари", – каже Моргун.

Гарантії, зрештою, ми отримали від уряду США. Але цього недостатньо. Це не гарантує, що штати Флорида та Північна Кароліна, які запитують видачу Ленґа, не застосують цієї смертної кари. Його можуть віддати не на федеральний суд, а на суд штату, який не має виконувати ті гарантії, які дав федеральний уряд. Так працює американська система,

– додає адвокат.

По-друге, тому що рішення про екстрадицію, за словами адвоката, є суто політичним і багато що в історії прийняття цього рішення створює небезпечні для України прецеденти.

З цим пунктом окрема заплутана історія. У 2020 році генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова постановила екстрадувати американця. Хоча, як каже Моргун, не мала права цього робити – саме тривав судовий розгляд скарг щодо надання статусу біженця.

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"За статтею 590 Кримінально-процесуального кодексу, не можна приймати рішення про видачу, якщо не настав остаточний розгляд. Остаточний розгляд настає лише після винесення рішення Верховним судом по адміністративній процедурі", - пояснює він.

Попри це, рішення про екстрадицію було винесено. Але вже в лютому Апеляційний суд його скасував. "В результаті чотиримісячного судового процесу апеляційна інстанція 23 лютого 2021 року винесла рішення про скасування рішення Печерського суду. Рішення про видачу так само було скасовано. Ми перемогли", - розповідає адвокат.

Втім 15 березня той же Апеляційний суд Києва повернув рішення про екстрадицію. І спосіб, у який це зробили, за словами адвоката, суперечило букві закону.

Прокурор зареєстрував у Апеляційному суді заяву про перегляд того самого рішення. Він подав не касацію, як то мало би бути. Він подав заяву про перегляд за нововиявленими обставинами. Так не можна було робити. Це небезпечний прецедент. Це порушення будь-чого, що передбачено КПК. Тепер виходить, що апеляція може розглядатись двічі і може бути скасована тим самим судом, тільки в іншому складі,

– наголошує адвокат.

Невиявленою обставиною стала відмова міграційної служби Вінницької області надавати Ленґу статус біженця в Україні. Однак адвокат наголошує, що це є кричущим порушенням, оскільки рішення про екстрадицію було прийнято за чотири місяці до того, як міграційна служба прийняла своє рішення.

Craig Lang Austin case Апеляційний суд відмінив рішення своїх колег від 23.02.2021 за нібито нововиявленими... Опубліковано Lawyer Dmitry Morgun Понеділок, 15 березня 2021 р.

По-третє, така видача без гарантій може створити небезпечний прецедент, який поставить під загрозу всіх добровольців, які воювали в Україні.

Як пише The New York Times, після того, як ультраправі групи показали свій потенціал під час штурму Капітолію, американські правоохоронці намагаються обмежити їхню активність. В тому числі, у напрямку отримання військового досвіду. Як пише видання, заради нього ультраправі активісти часто намагаються виїхати за кордон.

Ленґ, який частину свого бойового шляху пройшов у "Правому секторі", чудово вписується у цю категорію активістів. Притягнення його до відповідальності може стати наочною демонстрацією всіх ризиків для американців, які їдуть здобувати бойовий досвід в Україну та інші гарячі точки світу. Навіть попри те, що сам Ленґ запевняє: він не є праворадикалом.

Однак притягнення його до відповідальності за участь у бойових діях на Донбасі означатиме, що всі добровольців, які не є громадянами України, потенційно можуть опинитись через це на лаві підсудних.

Як пояснює адвокат, Європейський суд із прав людини заблокував екстрадицію Ленґа. Заборона діятиме щонайменше до 20 квітня.

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Спори щодо обох заяв Ленґа на статус біженця в Україні досі перебувають в касаційній палаті Верховного Суду. Також захист оскаржує рішення, яке стало нібито підставою як нововиявлена обставина до перегляду.

Ленґ досі перебуває під особистим зобов’язанням, хоча вже було анонсоване засідання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Взяття ж Ленґа під варту фактично дасть змогу організувати його передачу США.

Поки що відомо, що запобіжний захід щодо Ленґа у вигляді особистого зобов'язання, накладений Вінницьким міським судом, діятиме до 2 квітня.

По-перше, тому що ця справа показує ставлення України до своїх захисників. Не лише до іноземців. Їхні справи в цілому потребують більш уважного ставлення від України. Просто на прикладі американського добровольця потреба цієї уваги більш очевидна.

Ми ніколи не казали, що якщо Ленґ захищав Україну, то взагалі не потрібно його видавати США. Ні! Ми просили лише виконати те, що написано у законі, та отримати від США належні гарантії. Гарантії того, що до нього не застосують смертну кару. У чому проблема, отримати від США гарантії її незастосування? У Генпрокуратурі соромляться, чи як?

– каже адвокат.

По-друге, тому що ця справа демонструє ризики для всіх добровольців з інших держав, які воювали за Україну. У разі їхнього повернення на батьківщину, вони можуть бути засуджені за це.

Захист Ленґа також намагається отримати гарантії, що його не притягнуть за участь у бойових діях на Донбасі так само, як за Венесуалу. При тому, що у Венесуелі Ленґ лише планував, як каже слідство, брати участь у бойових діях, а на Донбасі точно воював і це доведено. "Отримати ці гарантії для них виявилось чимось непідйомно важким", - каже адвокат.

По-третє, тому що ця справа, як каже адвокат, є лакмусовим папірцем української правової системи. Апеляційний суд встановив, що видавати Ленґа без надання всіх вищеперерахованих гарантій дійсно не можна. А потім це рішення, за словами адвоката, було скасоване задля отримання політичних преференцій у діалозі зі США через "написано на коліні схему".

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"Якщо ми правова держава, якщо ми боремось за права людей, якщо ми кажемо, що ми поважаємо закон, ми не можемо вирішувати цю справу таким чином. Україна взяла на себе певні міжнародні зобов’язання. Ми маємо їх дотримуватись", – пояснює Моргун.