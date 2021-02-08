Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами: що відомо
На Донеччині колишнього співробітника Служби безпеки України підозрюють у співпраці з терористами так званої "ДНР". Йому заочно повідомили про підозру.
Джерело:Прокуратура Донецької області
Під час розслідування правоохоронці встановили, що 43-річний колишній співробітник спецслужби у 2015 році вступив до лав проросійських бойовиків на окупованій території Донеччини.
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Деталі діяльності ексспівробітника СБУ на користь терористів
За інформацією прокуратури, житель Докучаєвська обіймав посаду "слідчого" у так званому "міністерстві державної безпеки ДНР".
Слідство заявляє, що підозрюваний переслідував місцевих жителів, а також військовослужбовців Збройних сил України й інших військових формувань зі складу АТО, операції Об'єднаних сил.
Колишньому співробітнику СБУ заочно повідомили про підозру за статтею про участь у терористичній організації.
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