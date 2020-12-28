Ексспівробітник МВС України Микола Федорян не менш ніж 12 разів надавав транспорт для російських військових у Криму. Крім того, він допомагав їм із перевезенням незаконно затриманих кримських татар.

Машини Федорян надавав окупантам, коли працював начальником управління автотранспорту окупаційного підприємства "Чорноморнафтогаз". Про це мовиться у постанові Херсонського апеляційного суду.

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Що встановило слідство

Один з епізодів, який стався в березні 2019 року, стосується масових обшуків ФСБ Росії у домівках кримських татар.

"38 машин, 2 автобуси по 40 людей, 3 легкових по 5 людей, 25 від 12 людей, 8 від 22 людей. Це на середу. Збір машин о 03:30 ранку. У Франко (місце дислокації ФСБ у Сімферополі – 24 канал)", – таке повідомлення з інформацією про необхідний транспорт Федорян отримав від "Павла".

Все, що можемо, виділимо. Генеральному відповіли. Погодив,

– відповів Федорян.

Правоохоронці також знайшли листування ексчиновника із співробітником ФСБ про перевезення кримських татар до СІЗО. Зокрема, росіянин просив у Федоряна "одну газель" для перевезення 6 людей. На що підозрюваний у держзраді відповів "Куди подати?".

Що відомо про Федоряна