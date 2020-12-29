Колишньому парламентарю від "Партії регіонів" оголосили заочну підозру у створенні терористичної організації та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу. Про кого саме мовиться – невідомо, проте ще з 2015 року підозрюваний проживає у Росії.

Підозрюваний бере участь в інформаційній війні проти України Екснардеп підтримував окупацію Криму та дії Росії на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба СБУ. Читайте також Скільки російських агентів викрили в Україні за рік: дані СБУ Українські спецслужби з'ясували, що колишній український політик досі бере активну участь в інформаційній війні проти України. Підозрюваний просуває російські інтереси у південних українських областях, зокрема, на Херсонщині. Екснардеп відвідує окуповані Крим та Донбас Екснардеп також досить частий гість в окупованих районах Донбасу та Криму. Наразі Служба безпеки продовжує досудове розслідування. Спецслужби працюють над тим, аби затримати підозрюваного та змусити відповісти перед законом. У чому полягають звинувачення? Політику інкримінують публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, створення терористичної організації, порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію.