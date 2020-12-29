Екснардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру у створенні терористичної організації
Колишньому парламентарю від "Партії регіонів" оголосили заочну підозру у створенні терористичної організації та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу. Про кого саме мовиться – невідомо, проте ще з 2015 року підозрюваний проживає у Росії.
Підозрюваний бере участь в інформаційній війні проти України
Екснардеп підтримував окупацію Криму та дії Росії на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Українські спецслужби з'ясували, що колишній український політик досі бере активну участь в інформаційній війні проти України. Підозрюваний просуває російські інтереси у південних українських областях, зокрема, на Херсонщині.
Екснардеп відвідує окуповані Крим та Донбас
Екснардеп також досить частий гість в окупованих районах Донбасу та Криму.
Наразі Служба безпеки продовжує досудове розслідування. Спецслужби працюють над тим, аби затримати підозрюваного та змусити відповісти перед законом.
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