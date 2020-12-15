Одіозну Нелю Штепу планують позбавили мандата Слов'янської міської ради. Однак, згідно з законодавством, це можна буде зробити лише через рік, тобто у 2021 році.

Крім того, політрада "Партії миру і розвитку" виключила ексголову міста зі своїх лав. Про це повідомила голова партії у Донецькій області Ірина Ольховська, інформують "Новости Донбасса".

Раніше Штепа таки пройшла у міськраду Слов’янська

У Виборчому кодексі з'явилося таке поняття, як імперативний мандат. Згідно із законом, Нелю Ігорівну можна буде усунути від виконання обов'язків депутата Слов'янської міської ради через рік,

– зауважила Ольховська.

Додамо, що "Партія миру і розвитку" та "Опозиційний блок" підписали меморандум про співпрацю у міськраді. Обидві політсили мають намір координувати свої дії та підтримувати мера міста Вадима Ляха.

Чому Штепу хочуть позбавити мандата

У другому турі місцевих виборів у Слов'янську Штепа несподівано підтримала кандидата від ОПЗЖ Павла Придворова.

Втім "Партія миру і розвитку" була на стороні чинного очільника міста Ляха.

Такі дії Штепи оцінили як зрадницькі, тому вирішили виключити політикиню з партії.