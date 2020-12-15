Ексрегіоналку Штепу позбавлять депутатського мандата у 2021 році
Одіозну Нелю Штепу планують позбавили мандата Слов'янської міської ради. Однак, згідно з законодавством, це можна буде зробити лише через рік, тобто у 2021 році.
Крім того, політрада "Партії миру і розвитку" виключила ексголову міста зі своїх лав. Про це повідомила голова партії у Донецькій області Ірина Ольховська, інформують "Новости Донбасса".
Раніше Штепа таки пройшла у міськраду Слов’янська
У Виборчому кодексі з'явилося таке поняття, як імперативний мандат. Згідно із законом, Нелю Ігорівну можна буде усунути від виконання обов'язків депутата Слов'янської міської ради через рік,
– зауважила Ольховська.
Додамо, що "Партія миру і розвитку" та "Опозиційний блок" підписали меморандум про співпрацю у міськраді. Обидві політсили мають намір координувати свої дії та підтримувати мера міста Вадима Ляха.
Чому Штепу хочуть позбавити мандата
- У другому турі місцевих виборів у Слов'янську Штепа несподівано підтримала кандидата від ОПЗЖ Павла Придворова.
- Втім "Партія миру і розвитку" була на стороні чинного очільника міста Ляха.
- Такі дії Штепи оцінили як зрадницькі, тому вирішили виключити політикиню з партії.
Хто така Неля ШтепаЗа часів експрезидента-втікача Віктора Януковича Штепа очолювала Слов'янську міську раду. Крім того, вона була членкинею "Партії регіонів". Депутатка раділа приходу російських військових у місто. 11 липня 2014 року її затримали за підозрою у сепаратизмі. Штепа заявила суддям, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її нібито через тиск бойовиків. Втім Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі депутатки та зобов'язав виплатити їй 3600 євро.
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