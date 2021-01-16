Скандальна екснардепка від "Партії регіонів" Олена Бондаренко 15 січня знову відзначилась заявою про Збройні сили України. Зокрема, жінка звинуватила військових у злочинах.

Що наговорила Бондаренко

На 7 році війни ексчиновниця досі переконує, що на Донбасі немає російських військ. Про це Бондаренко заявила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Крім того, жінка назвала злочинцями військових ЗСУ. Щоправда, свої слова Бондаренко не аргументувала.

Як відреагували в ЗСУ

Офіцер Генштабу в ЗСУ Анатолій Штефан наголосив у фейсбуці, що на такі заяви потрібна реакція від держави та правоохоронних органів. Зокрема, від Служби безпеки України, Нацполіції, Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Інакше буде реакція від ветеранів і воїнів Збройних Сил України.

Ця реакція, на мою думку, вже наближається з великою швидкістю. Ніхто не дозволить ворогам і їхніх посібників так себе вести стосовно наших воїнів. Це моя особиста позиція як військового, так і командира,

– додав Штефан.

Офіцер додав, що Бондаренко висловлює такі заяви після тисяч доказів російської агресії на Донбасі. Крім того, ці слова вже "розтягнули" ЗМІ окупантів.

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