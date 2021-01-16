Одіозна "ексрегіоналка" Бондаренко знову відзначилась та назвала військових ЗСУ "злочинцями"
Скандальна екснардепка від "Партії регіонів" Олена Бондаренко 15 січня знову відзначилась заявою про Збройні сили України. Зокрема, жінка звинуватила військових у злочинах.
Що наговорила Бондаренко
На 7 році війни ексчиновниця досі переконує, що на Донбасі немає російських військ. Про це Бондаренко заявила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Крім того, жінка назвала злочинцями військових ЗСУ. Щоправда, свої слова Бондаренко не аргументувала.
Як відреагували в ЗСУ
Офіцер Генштабу в ЗСУ Анатолій Штефан наголосив у фейсбуці, що на такі заяви потрібна реакція від держави та правоохоронних органів. Зокрема, від Служби безпеки України, Нацполіції, Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Інакше буде реакція від ветеранів і воїнів Збройних Сил України.
Ця реакція, на мою думку, вже наближається з великою швидкістю. Ніхто не дозволить ворогам і їхніх посібників так себе вести стосовно наших воїнів. Це моя особиста позиція як військового, так і командира,
– додав Штефан.
Офіцер додав, що Бондаренко висловлює такі заяви після тисяч доказів російської агресії на Донбасі. Крім того, ці слова вже "розтягнули" ЗМІ окупантів.
Чим відома Олена Бондаренко: скандальні висловлювання
- "Ексрегіоналка" не вперше робить такі заяви. Наприклад, у 2016 році, виступаючи на російському телебаченні, вона "поливала брудом" українську владу та народ.
- Депутатка стверджувала нібито про "громадянську війну" на Донбасі.
- У 2017 році в СБУ заявили, що спецслужби Росії готували провокацію за участі Бондаренко. Вони, ймовірно, хотіли організувати антиукраїнську акцію.
- До речі, у 2018 році жінка проводила так званий майстерклас "Перемагай та переконуй". З учасників брала понад 5 тисяч гривень.
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