Колишній президент Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса оголосив про своє банкрутство. За його словами, він збанкрутів через пандемію коронавірусу.

Валенса заявив, що у нього майже не залишилося грошей. Про це експрезидент розповів в інтерв’ю Polsat News.

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Що сказав Валенса

Я банкрут. Тому в цьому році ніхто не отримає подарунок від Валенси. Свого часу я ще був активний і щось заробляв, але зараз це вже неможливо. Були часи, коли у мене було багато грошей, але я їх в основному роздавав на спільні цілі, на благодійність. Тепер у мене практично порожні кишені,

– заявив він.

Що відомо про експрезидента Польщі

У 1983 році Лех Валенса отримав Нобелівську премію миру за діяльність в підтримку прав робітників.

Політик очолив країну у 1990 році після впевненої перемоги на президентських виборах у другому турі. За нього свої голоси віддали майже 75% виборців.

Повторити свій успіх на виборах у 1995 році Валенса не зміг. На посаді глави Польщі його замінив Олександр Кваснєвський.

Після поразки на виборах в 1996 році Лех повернувся на свою колишню роботу електрика на судноверфі.

Зверніть увагу! Лех Валенса зізнався, що мав контакти зі спецслужбами комуністичної Польщі. Ще у 1970-х роках він зустрічався із контррозвідкою ПНР аж 5 разів, але при цьому він ні на кого не доносив. Більше інформації про це – читайте за посиланням.