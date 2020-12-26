Порожні кишені: експрезидент Польщі оголосив про банкрутство
Колишній президент Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса оголосив про своє банкрутство. За його словами, він збанкрутів через пандемію коронавірусу.
Валенса заявив, що у нього майже не залишилося грошей. Про це експрезидент розповів в інтерв’ю Polsat News.
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Що сказав Валенса
Я банкрут. Тому в цьому році ніхто не отримає подарунок від Валенси. Свого часу я ще був активний і щось заробляв, але зараз це вже неможливо. Були часи, коли у мене було багато грошей, але я їх в основному роздавав на спільні цілі, на благодійність. Тепер у мене практично порожні кишені,
– заявив він.
Що відомо про експрезидента Польщі
- У 1983 році Лех Валенса отримав Нобелівську премію миру за діяльність в підтримку прав робітників.
- Політик очолив країну у 1990 році після впевненої перемоги на президентських виборах у другому турі. За нього свої голоси віддали майже 75% виборців.
- Повторити свій успіх на виборах у 1995 році Валенса не зміг. На посаді глави Польщі його замінив Олександр Кваснєвський.
- Після поразки на виборах в 1996 році Лех повернувся на свою колишню роботу електрика на судноверфі.
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