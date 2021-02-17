Прокуратура повідомила про підозру експредставнику президента в окупованому Криму через незаконне привласнення службової квартири у Сімферополі. Зокрема, це відбулося на початку березня 2014 року.

За даними слідства, коли Росія у 2014 році контролювала територію окупованого Криму, підозрюваний використав власне службове становище. Зокрема, він розумів що Представництво не є уповноваженим органом приватизації та не може розпоряджатися держмайном, яке за ним закріплене.

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Згодом підозрюваний незаконно видав свідоцтво про право власності на квартиру у Сімферополі. Після цього державне майно незаконно надали іншій особі.

Це завдало державі збитків на суму 509 478 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Згідно з Конституцією, особу вважають невинуватою у вчиненні злочину та не можуть винести їй кримінальне покарання до того часу, поки вину не доведуть в законному порядку і не встановлять обвинувальним вироком суду.

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У прокуратурі повідомили, що підозрюваного можуть позбавити волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю.