Привласнив квартиру під час окупації: експредставнику президента в Криму повідомили про підозру
Прокуратура повідомила про підозру експредставнику президента в окупованому Криму через незаконне привласнення службової квартири у Сімферополі. Зокрема, це відбулося на початку березня 2014 року.
Джерело:Прокуратура Криму і Севастополя
За даними слідства, коли Росія у 2014 році контролювала територію окупованого Криму, підозрюваний використав власне службове становище. Зокрема, він розумів що Представництво не є уповноваженим органом приватизації та не може розпоряджатися держмайном, яке за ним закріплене.
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Згодом підозрюваний незаконно видав свідоцтво про право власності на квартиру у Сімферополі. Після цього державне майно незаконно надали іншій особі.
Це завдало державі збитків на суму 509 478 тисяч гривень.
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У прокуратурі повідомили, що підозрюваного можуть позбавити волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю.
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