Справи Майдану: експравоохоронців судитимуть за переслідування черкаських протестувальників

Шістьох колишніх правоохоронців судитимуть за переслідування черкаських мітингувальників під час подій Революції Гідності. Офіс генпрокурора скерував до суду відповідний обвинувальний акт.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Обвинувальний акт скеровано стосовно заступника міжрайонного прокурора Черкаської області та 4 колишніх слідчих.

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Експравоохоронців судитимуть за переслідування черкаських мітингувальників

В Офісі генпрокурора зазначили, що колишній заступник міжрайонного прокурора наразі працює адвокатом і захищає колишнього заступника начальника одного із міськвідділів управління МВС в Черкаській області.

Також у справі фігурують чотири колишніх слідчих, які працювали саме в цьому відділі.

Експравоохоронцям інкримінують:

незаконне притягнення невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією;

завідомо незаконне тримання під вартою, що спричинило тяжкі наслідки;

незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;

складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів;

втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.