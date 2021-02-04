Справи Майдану: експравоохоронців судитимуть за переслідування черкаських протестувальників
Шістьох колишніх правоохоронців судитимуть за переслідування черкаських мітингувальників під час подій Революції Гідності. Офіс генпрокурора скерував до суду відповідний обвинувальний акт.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Обвинувальний акт скеровано стосовно заступника міжрайонного прокурора Черкаської області та 4 колишніх слідчих.
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Експравоохоронців судитимуть за переслідування черкаських мітингувальників
В Офісі генпрокурора зазначили, що колишній заступник міжрайонного прокурора наразі працює адвокатом і захищає колишнього заступника начальника одного із міськвідділів управління МВС в Черкаській області.
Також у справі фігурують чотири колишніх слідчих, які працювали саме в цьому відділі.
Експравоохоронцям інкримінують:
- незаконне притягнення невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією;
- завідомо незаконне тримання під вартою, що спричинило тяжкі наслідки;
- незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;
- складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів;
- втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.
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